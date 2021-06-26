Посол Ирана в РФ: республика ожидает от России наращивания экспорта "Спутника V"

ТЕГЕРАН, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ирана рассчитывают на наращивание экспорта российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил в субботу посол этой страны в РФ Казем Джалали.

"После прошедших консультаций [с российской стороной] мы ждем от России, что темпы экспорта вакцины будут увеличены", - цитирует его агентство Borna. Посол также добавил, что "[российская] вакцина является одной из самых безопасных в мире".

Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата.

Кроме того, в субботу в Иране в присутствии министра здравоохранения страны Саида Намаки прошла официальная презентация первой тестовой партии вакцины против коронавируса "Спутник V", произведенной в стране. Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство российского препарата. "Спутник V" будет использоваться для реализации национальной программы вакцинации на территории страны.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.