СМИ: Зеленский в 2014 году называл русских и украинцев одним народом

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2014 года, до своего избрания на пост главы государства, называл русских и украинцев одним народом. В настоящее время позиция украинского лидера противоположная, отмечает в четверг украинское издание "Страна".

Оно напомнило, что взгляд Зеленского на общность двух народов за последние семь лет кардинально поменялся. СМИ привело цитаты Зеленского из интервью местной "Муниципальной газете", вышедшем в апреле 2014 года, когда нынешней президент со студией "Квартал 95" был на гастролях в Донецке. "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. <...> Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся высказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", - сказал тогда Зеленский.

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии сказал, что Украина не входит в список недружественных для России стран и что он не считает украинский народ недружественным. Президент подчеркнул, что украинский и российский народы - "единое целое", но "сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно". В четверг Владимир Зеленский написал в Twitter о том, что "украинцы и русские - не один народ", и у каждого из них свой путь.