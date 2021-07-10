Байден полагает, что представители США и РФ 16 июля встретятся по теме кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассказал в пятницу журналистам, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. Пресс-служба Белого дома приводит стенограмму беседы Байдена с журналистами перед отлетом в штат Делавэр.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, будут ли для РФ какие-либо последствия, если российское руководство "не активизируется в вопросе" противодействия преступникам, действующим в киберпространстве. "Мы установили комитет - совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать", - сказал Байден. При этом он не привел никаких подробностей предстоящих контактов, в том числе о месте и формате.

На вопрос о том, чего Байден ожидает от российского президента Владимира Путина, глава Белого дома ответил: "Неуместно говорить, что я ожидаю от него сейчас. Но мы посмотрим".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что США и Россия по-прежнему намерены провести переговоры по вопросам кибербезопасности на следующей неделе. На вопрос о том, сохраняются ли в силе указанные планы, она ответила утвердительно. Во вторник Псаки сообщила, что страны ведут консультации по данной теме на уровне экспертов. Она отмечала, что США "ожидают на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей".

Телефонный разговор

Владимир Путин и Джо Байден провели в пятницу телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе нынешней беседы Путина и Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". "В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем также подчеркивалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".