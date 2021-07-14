Выигравшего суд у Зеленского судью КСУ вызывали в Генпрокуратуру для вручения подозрения

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения по уголовному делу главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого, назначение которого президент Владимир Зеленский отменил своим указом. Об этом сообщил в среду адвокат судьи Ростислав Кравец.

"Уголовное дело, в рамках которого хотят вручить подозрение, касается решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года, по которому была признана неконституционной статья 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за недостоверное декларирование", - цитирует адвоката украинское издание "Страна". Издание также опубликовало копию повестки, в которой указано, что Тупицкий вызывается в Генпрокуратуру в 11:00 (совпадает с мск) 16 июля.

Осенью 2020 года между Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности. 27 марта он отменил указ от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности в суде.

В среду Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ. В сообщении пресс-службы Верховного суда подчеркивается, что судья "не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставление им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка". Таким образом, суд признал, что решение КС Украины об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, в том числе из-за которого Зеленский и отстранил главу КС, не является законным основанием для такого акта президента.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что офис Зеленского подаст апелляцию на принятое Верховным судом решение.