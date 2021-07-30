Налог на мясо, квоты на воду: Запад испуган глобальным потеплением

Министр по делам защиты потребителей Альберто Гарзон — в июле герой испанских СМИ. Начатая им кампания против пищевых привычек — неиссякающая тема для обсуждения. Чиновник, записавший видеообращение и опубликовавший статью в газете El Diario, утверждает, что его соотечественники смогут улучшить свое здоровье и помочь сохранить планету, резко сократив траты на хамон, карпаччо и стейки. Основные доводы: скотоводство обходится обществу слишком дорого, выращивание животных на убой неэтично, траты воды для производства мяса непропорциональны, а быки и коровы загрязняют атмосферу метаном. И сами того не ведая, они же разрушают окружающую среду, ведь рост пастбищ по всему миру ведет к вырубке леса. Энергичная аргументация Гарзона заставила испанцев вспомнить: оказывается, борьба с потреблением мяса уже прописана намеком в программе развития страны "Испания 2050", а также в документах Министерства экологии. Реформы могут не ограничиться пиренейским королевством: в Германии, Нидерландах, Великобритании выступают с предложением ввести налог на мясо или установить свободные от его продажи дни в столовых. Разведение животных ради меха уже запретили в Австрии, Чехии, Хорватии, и эта мера может распространиться на весь Европейский союз. Слишком дорогое мясо 15 тыс. литров и 15% — две главные цифры в аргументации сторонников Гарзона. Первая — отражает количество воды, которое тратят в Испании на производство одного килограмма мяса, а вторая — долю животноводческих ферм во вредных выбросах в атмосферу. Если бы на Пиренеях мяса ели меньше (а Испания занимает первое место по этому показателю в ЕС), то сэкономили бы воду — и снизили бы риски запустынивания, чрезвычайно весомые на юге страны. Кроме того, настаивает Гарзон, мясо и само по себе не слишком полезно: государственное агентство Испании по безопасности продовольствия призывает ограничиваться 200–500 г в неделю, тогда как испанцы едят в два раза больше — килограмм. "Что ты подумаешь, если я тебе скажу: избыточное потребление мяса вредит нашему здоровью и здоровью планеты. Мы можем изменить нашу диету и улучшить положение самой нашей Земли", — восклицает в видеообращении министр.

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Инициатива чиновника выступить самому в роли информационного бойца местная пресса назвала смелой. И все-таки Гарзон в борьбе с мясоедами далеко не один. Леворадикальная коалиция Unidas Podemos, входящая в правительство, еще в 2020 году призвала провести пилотный эксперимент: в муниципалитете Кольядо-Вильяльба близ Мадрида запретить продажу мяса в течение 24 часов каждый понедельник. В Барселоне мэр Ада Колау выбрала в качестве полигона для испытаний школы, которым предложила сократить рацион красного мяса в столовых. На правительственном уровне пересмотр мясной диеты поддержали в Министерстве экологии: там составили несколько рекомендаций. И наконец, программа "Испания 2050" играет свою роль: в ней упоминается изменение потребительской модели испанцев под воздействием глобального потепления, в чем видят намек на постепенный переход к растительной пище. У флекситарианского подхода (так называют частичный отказ от мяса) на родине хамона нашлись противники в Министерстве сельского хозяйства, где призывы Гарзона назвали безответственными. На стороне фермеров — количественная аргументация: слишком большая доля экономики (до 1/5 всего экспорта) и доля рабочих мест связаны с животноводством. Но доводы Гарзона сильны тем, что находят поддержку за Пиренеями, где к ограничению потребления мяса могут перейти быстрее — и оказать влияние на Испанию. В Нидерландах за государственный счет выкупают фермы у крестьян, занимающихся забоем, в Германии "зеленые", идущие вторыми в предвыборной гонке, призывют повысить налогообложение на мясо с 7% до 21%, а в Великобритании стартовала пилотная инициатива лондонского университета Goldsmiths: на его территории продажа содержащих говядину продуктов запрещена. Слишком мало воды Прямая связь между употреблением в пищу мяса и нехваткой воды ощущается на другом краю западного мира, в американских штатах Калифорния, Аризона и Орегон, страдающих от наступления засухи. В июле 2021 года калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом призвал на добровольной основе снизить потребление воды на 15% и предложил несколько рекомендаций, как этого добиться: реже поливать лужайки, меньше времени проводить в душе и использовать стиральную машину, только если она набита до краев. Эксперты готовы пойти дальше и предлагают необычные способы водосбережения: например, высаживать только местные виды растений, поскольку тем требуется меньше влаги. В Орегоне власти штата согласны подкрепить призывы собственным примером: прекратить мыть стекла в правительственных учреждениях. И это при том, что засуха 2021 года еще далека от рекордной: в 2013–2016 гг. обезвоживание выдалось настолько суровым, что Калифорния ограничила потребление воды на 20% в принудительном порядке. С тех пор, согласно официальным данным, ее стали тратить меньше — но проблемы относительной бережливостью не решили. Как и везде в мире, она тесно связана с фермерством: 80% воды в Калифорнии уходит на нужды агробизнеса.

Природные бедствия сказываются на нем самым существенным образом: в штате Юта из-за устойчиво засушливой погоды фермеры вынуждены были пойти на массовый забой скота, сильно снизив стоимость мяса. Но гораздо худший убыток для них — потери в общественном мнении. По мере того как "зеленые" идеи завладевают западным миром, отношение к сельскому хозяйству меняется к худшему. Его начинают воспринимать как источник опасности — не только запустынивания и глобального потепления, но и разрушения природной среды в целом, а также как реликт устаревших социальных отношений, завязанных на жестокости — в особенности к братьям нашим меньшим. На первое нарекание фермерам ответить обычно нечем: основу некоторых форм животноводства изменить невозможно. Устройство внутренних органов у коров и быков таково, что те выбрасывают метан в ходе своей жизнедеятельности. При этом разница значений с людьми довольно велика: легкие человека выделяют всего 40–50 г загрязнителя в год, у коров же этот показатель — 109–​​​​​​​126 кг. Вывод напрашивается сам собой. Там, где на прилавке говядина, там же, следовательно, и метан: вредные выбросы неизбежны, и остается лишь решить, стоит ли одно другого. Что же касается жестокости к животным, то производители мяса пробуют сформулировать и пустить в ход контрдоводы: от того, что веганская диета ведет к вымиранию насекомых, до предполагаемого вреда для экологии от некоторых растительных продуктов, например авокадо. Но убедить защитников окружающей среды этими аргументами, как правило, не удается. Грустный молочник Еще перед началом пандемии столкновение между фермерами и "зелеными" уже успело сказаться на повестке дня. В конце 2019 года в Берлине, Париже и Гааге прошли акции протеста аграриев против правительственного давления — все более требовательной регламентации их труда, а также кампании, поднятой в массмедиа, и действий экологических радикалов. В 2020-м напряжение возросло. Правительство Польши выступило за запрет разведения животных ради меха и смогло провести это решение через парламент. Возмущенные фермеры — некоторые из них теряли средства к существованию — наводнили Варшаву. И все же отстоять свою правоту не смогли, поскольку лишились поддержки общества, так как большинство пришло к мнению, что их занятие аморально. В 2021 году с подачи Нидерландов и Австрии запретить производство естественного меха собираются уже на уровне всего Европейского союза.

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