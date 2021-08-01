Премьер Израиля обвинил Иран в попытке уйти от ответственности за атаку на танкер

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Тегеран в попытке избежать ответственности за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Соответствующее заявление премьер сделал в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Я слышал, что Иран трусливо пытается уйти от ответственности за это событие. Они [Тегеран] это [причастность к атаке на танкер] отрицают. Потому я со стопроцентной уверенностью определяю, что Иран осуществил атаку на судно. Доказательства этому существуют, и мы ожидаем, что международное сообщество ясно даст понять иранскому режиму, что они совершили серьезную ошибку", - распространила высказывания израильского премьера его канцелярия.

"Мир получил напоминание об агрессии Ирана, на этот раз в открытом море. Иранцы, атаковавшие с помощью беспилотных летательных аппаратов судно Mercer Street, намеревались нанести удар по израильской цели. Вместо этого их акт пиратства привел к гибели граждан Великобритании и Румынии", - продолжил Беннет. "Бандитская агрессия Ирана опасна не только для Израиля, но и наносит ущерб глобальным интересам, а именно свободе судоходства и международной торговле", - добавил Беннет, отметив, что Израиль "знает, как по-своему передать послание Ирану".

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что обвинения в причастности Тегерана к атаке на японский танкер Mercer Street не имеют оснований. Он также призвал Израиль прекратить "голословные обвинения" и добавил, что "это не первый раз", когда израильская сторона выступает с подобными заявлениями в адрес Тегерана.

В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно отвечавший за охрану судна. МИД Израиля выступил с утверждением, что за нападением стоит иранская сторона.