Чехия предложила убежище белорусской спортсменке Тимановской

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. Чешские власти предлагают белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской визу на въезд в республику, где она может обратиться за международной защитой. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Ситуацию вокруг белорусского спринтера Кристины Тимановской считаю скандальной, - отметил он. - Чехия готова помочь. По договоренности с [премьер-министром Чехии] Андреем Бабишем и [министром внутренних дел Яном] Гамачеком предлагаем ей визу для въезда на нашу территорию, чтобы [она] могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио ей также готово помочь".

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корреспонденту ТАСС заявили, что пассажирка с такими именем и фамилией на рейс не регистрировалась, и самолет вылетел по расписанию.