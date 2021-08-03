Употребляют и стреляют? Есть ли связь между марихуаной и всплеском насилия в США

Ученые не первый год говорят о том, что вещество может стать причиной психозов или даже развития шизофрении

В последние месяцы США столкнулись с беспрецедентным скачком уличного насилия. В стране наблюдается все больше преступлений с применением огнестрельного оружия, от которого ежегодно гибнут тысячи людей. Эксперты говорят, что во всем виновата пандемия и сокращение финансирования правоохранительных органов. Однако начальник полиции Вашингтона добавил к этому списку марихуану, которая, по его мнению, также провоцирует рост криминала. Мы решили разобраться, действительно ли каннабис, который с каждым годом узаконивают все больше штатов, может влиять на уровень насильственных преступлений. По данным исследовательской группы Gun Violence Archive (GVA), в период с 17 по 23 июля в США зафиксировали как минимум 915 инцидентов со стрельбой. То есть в среднем каждые 12–13 минут в стране кто-то нажимал на курок. Жертвами кровавой семидневки стали не менее 430 человек, еще более 1 тыс. были ранены. Согласно подсчетам GVA, в 2020 году в США от оружия погибли около 43 тыс. человек (включая 20 тыс. самоубийств). Это максимальный показатель за все время проведения таких наблюдений. При этом 2021 год почти наверняка обновит этот антирекорд. Только за первые шесть месяцев этого года от пуль в стране погибли 24 тыс. человек. Из них более 800 — люди в возрасте до 18 лет, а 174 — моложе 12. Марихуана и криминал Существуют разные мнения о том, с чем может быть связан нынешний всплеск насилия. Наибольшее число перестрелок, как правило, регистрируют в крупных городах, таких как Лос-Анджелес, Чикаго или Нью-Йорк. По мнению комиссара полиции города Дермота Ши, во всем виноваты уличные банды, сокращение бюджетов полиции и COVID-19. В своем интервью ABC News он указал, что из-за пандемии наблюдаются перебои в работе судебной системы. В архивах уже накопилось более 5 тыс. дел, связанных с огнестрельным оружием, которые остаются без движения. Вспышка насилия в июле также затронула столицу США — Вашингтон, где начальник полиции объяснил разгул криминала плохо продуманной политикой в отношении марихуаны.

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"Бытует мнение, что марихуана для нашего города — это вообще не вопрос, — заявил Роберт Конти. — Я же могу сказать, что марихуана, несомненно, связана с насильственными преступлениями, которые мы наблюдаем в наших общинах". По словам полицейского, продажа марихуаны — это прибыльный бизнес, который почти никак не регулируется законом. В округе Колумбия разрешено иметь при себе более 56 грамм вещества, а также выращивать и употреблять его. При этом власти запрещают торговлю. Из-за этого на улицах появился теневой наркорынок, который взяли под контроль банды. "Незаконная торговля марихуаной — это возможность заработать много денег с наименьшим риском, — отмечает Конти, указывая, что полиции очень сложно арестовать дилеров, так наличие при нем вещества не является преступлением. По мнению полицейского, эта ситуация привела к тому, что группировки враждуют за влияние на рынке, а также совершают налеты на незаконные точки продаж. Как итог — рост случаев насилия с применением оружия. Неочевидная связь В настоящее время Конгресс США рассматривает возможность легализации продажи марихуаны в столичном округе, что позволит открыть специализированные и облагаемыми налогами магазины. Собьет ли это волну насилия?

В 2015 году в штате Орегон, где уже была декриминализована марихуана, от преступлений с применением огнестрельного оружия погибли 94 человека. А в 2016-м, через год после полной легализации вещества, — 77. В Массачусетсе каннабис легализовали в 2016 году, тогда же в штате убили 134 человека, а через год цифра выросла до 172. Как писала в 2018 году газета The Guardian со ссылкой на исследование ученых из США, разрешение медицинской марихуаны привело к резкому снижению уровня насильственной преступности в штатах на границе с Мексикой. "Когда в штате на границе с Мексикой легализовывалось медицинское использование наркотика, уровень насильственной преступности снижался в среднем на 13%. Большая часть марихуаны, потребляемой в США, поступает из Мексики, где незаконную торговлю наркотиками контролируют семь крупных картелей". В Нью-Йорке марихуану легализовали 31 марта 2021 года, а в мае число перестрелок в городе увеличилось на 73%, число ограблений — на 47%. Жители мегаполиса могут легально употреблять и иметь при себе марихуану, но продажа каннабиса начнется в штате не раньше 2022 года. В целом сопоставление статистики убийств и насильственных преступлений с принятием законов о марихуане не показательно. Если смотреть на более широкую картину, то из года в год цифры то опускаются, то поднимаются. Иногда значения приходят к тем же, что и были до легализации. Словом, прямую связь между доступом к марихуане и количеством убийств отследить невозможно. Законодательный фактор В 2019 году газета Politico писала, что черный рынок каннабиса продолжает действовать, даже несмотря на легализацию. Торговые точки работают без лицензии, продукцию продают в больших количествах, а также переправляют в другие штаты. Как отмечает издание, во многом это связано с "разрозненным" характером законов США. В одних штатах марихуана полностью легальна, в других лишь частично, в третьих за нее все еще сажают в тюрьму. На федеральном уровне вещество по-прежнему запрещено.

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"Вы никогда не ликвидируете [черный рынок], пока большинство штатов не признают это вещество законным, — рассказывал тогда изданию Адам Смит из организации Craft Cannabis Alliance. — До тех пор пока половина страны не может получить наркотик легально, будут те, кто предложит его в обход закона". На сегодняшний день марихуана в США полностью запрещена лишь в 13 штатах из 50. В остальных регионах она либо легализована (19 штатов), либо декриминализована (18 штатов). Согласно опросам Gallup, проведенным в конце 2020 года, легализацию марихуаны поддерживают около 70% жителей США. В середине июля старший сенатор-демократ от Нью-Йорка Чак Шумер представил проект (Cannabis Administration and Opportunity Act), который предлагает декриминализировать марихуану на федеральном уровне. Документ позволит немедленно исключить из федеральных архивов аресты и приговоры, связанные с этим наркотиком, и направить налоговые поступления от продажи марихуаны на программы восстановительного правосудия. Прежде всего в поддержку цветного населения. Проект также даст компаниям — производителям каннабиса полный доступ к американской банковской системе и право требовать федеральный налоговый вычет. Пока же продавцы марихуаны имеют право отгружать свой товар только за наличные.

Описание Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер © Kevin Dietsch/Getty Images

Законопроект ждет нелегкая борьба в Сенате, так как против документа выступают республиканцы, от которых потребуется как минимум десять голосов. Его также не поддержал президент Байден и некоторые умеренные демократы. При этом господин Шумер не скрывает, что принятие документа позволит Демпартии набрать политические очки, так как инициативу одобрят большинство молодых избирателей. "Этот новый закон ставит телегу впереди лошади", — приводит The New York Times слова сенатора-республиканца Чарльза Грассли от штата Айова. "Важно, чтобы у нас были надежные исследования и мы полностью понимали достоинства и недостатки употребления марихуаны, особенно среди молодежи и в долгосрочной перспективе", — отметил он. Влияние на психику Говоря о том, почему в США продолжает расти число перестрелок, важно помнить, что марихуана в этих дебатах играет лишь косвенную роль. Чаще всего этот вопрос обсуждают в разрезе запрета/ужесточения продажи оружия. Но наркотики, в частности каннабис, далеко не в первый раз становятся аргументом в этих дискуссиях. В 2019 году издание The New York Post опубликовало колонку австралийского обозревателя Миранды Девайн, которая искала связь между массовыми расстрелами в США и легализацией марихуаны. В своей статье автор обращает внимание на то, что многие американские масс-шутеры последних лет имели ментальные проблемы, а также принимали наркотики.

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"И, честно говоря, мы не можем исключить связь между ростом употребления марихуаны, психическими заболеваниями и недавней волной массовых убийств", — писала она. Девайн призывает разобраться, насколько серьезно марихуана может влиять на психическое здоровье молодежи, прежде чем принимать законы, поощряющие ее продажу. Особенно в условиях, когда все больше молодых людей сталкиваются с ментальными расстройствами. "Из отчета ФБР за 2018 год мы знаем, что у 40% масс-шутеров в США в период с 2008 по 2013 год было диагностировано психическое заболевание до нападения, а у 70% имелись "триггеры психического равновесия" или "странности в поведении, связанные с психическим здоровьем", — отмечала Девайн, указывая, что уже более десяти лет известно о прямой связи между марихуаной и психозами, депрессией и шизофренией. "Наибольшему риску подвержены молодые люди с генетической предрасположенностью, особенно в подростковом возрасте, когда мозг чрезвычайно уязвим". Эти заявления подтверждают и недавние выводы датских ученых, опубликованные в медицинском журнале JAMA Psychiatry. Согласно их исследованиям, за последние 25 лет в мире возросло число случаев шизофрении, связанных с активным употреблением марихуаны. Если в 1995 году лишь 2% диагнозов были связаны с каннабисом, то в 2000 году цифра выросла примерно до 4%. С 2010 года она увеличилась до 8%. "Я думаю, что очень важно использовать как наше, так и другие исследования, чтобы подчеркнуть, что употребление каннабиса не безвредно", — заявил Карстен Хьортой, профессор Копенгагенского исследовательского центра психического здоровья. "К сожалению, есть свидетельства того, что каннабис все чаще рассматривается как в некоторой степени безобидное вещество. Это прискорбно, поскольку мы видим связь с шизофренией, ухудшением когнитивных функций, расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, и т. д.", — подчеркивает Хьортой. Прощай оружие Перед приобретением огнестрельного оружия граждане США должны заполнить специальную форму с личными данными для ФБР. В одной из ее граф есть вопрос: "Являетесь ли вы потребителем или зависимым от марихуаны или какого-либо депрессанта, стимулятора, наркотического средства или любого другого вещества?"