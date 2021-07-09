Таймс-сквер под прицелом: как режим ЧС в Нью-Йорке используют в политических целях

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил во вторник о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества преступлений с применением огнестрельного оружия. Это первый подобный случай в истории США, где право на ношение оружия (в том числе огнестрельного) закреплено в одной из поправок к конституции страны и многими американцами рассматривается как неотъемлемая часть их образа жизни. Например, планируется, что будут введены ограничения на приобретение оружия лицами, в отношении которых действуют судебные ордера. В целом же решение о введении ЧС стало закономерным результатом общественных потрясений в Соединенных Штатах за последние годы, когда пандемия COVID-19, движение Black Lives Matter (BLM) и споры вокруг бывшего президента США Дональда Трампа поставили под вопрос многие традиционные представления об американском образе жизни. Улицы в огне На пресс-конференции, где прозвучало объявление о режиме ЧС, Куомо сразу же представил обоснование своих действий: за время длинного уик-энда на День независимости с 3 по 5 июля огнестрельные ранения в штате получил 51 человек, двое из них скончались. На Нью-Йорк (крупнейший город штата) пришлось 26 случаев стрельбы.

Описание Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо © REUTERS/Jeenah Moon

Статистика также свидетельствует о значительном увеличении числа преступлений с применением огнестрельного оружия за последние полтора года. Если в 2019 году в Нью-Йорке было зафиксировано 777 инцидентов со стрельбой, то в 2020 году — 1531 случай. Количество убийств выросло с 319 до 462. Согласно приведенным Куомо данным, за первые шесть месяцев текущего года количество преступлений с использованием огнестрельного оружия вновь возросло — на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Конкретные случаи могут свидетельствовать о состоянии дел, возможно, даже более ярко, чем сухая статистика: с начала мая инциденты со стрельбой дважды происходили на Таймс-сквер (всемирно известной главной площади Нью-Йорка). Ранения получили четыре человека. Шальная пуля Сопоставление числа погибших с общим числом инцидентов со стрельбой позволяет добавить детали к картине. Огнестрельное оружие часто членами молодежных банд применяется не для совершения задуманного убийства, а под влиянием сиюминутных порывов. Они могут даже не целиться друг в друга или в кого-либо еще, однако если стрелять в многолюдном городе, то пуля найдет свою жертву. Полицейские сводки пестрят такими историями. Мужчина чинил машину у своего дома, и в него прилетела пуля. Поезд метро проходил по наземному участку, и один из пассажиров получил ранение из-за выстрела с улицы. Также в обоих случаях стрельбы на Таймс-сквер пострадавшие были случайными прохожими, а конфликтовавшие друг с другом стрелки выходили из стычек без царапины. Имеются, конечно, и спланированные убийства. Полиция заявляет, что всему виной — слишком большое количество оружия на улицах. Борьба с его распространением является одним из главных направлений работы полиции штата, а особенно — города Нью-Йорка, на протяжении последних месяцев. Однако сами стражи порядка признают, что сделать еще предстоит многое. Впрочем, надо понимать, что на повседневную жизнь большинства граждан эти инциденты никак не влияют — численность населения штата Нью-Йорк составляет около 19,5 млн человек. Власти признают, что, хотя иногда насилие выплескивается и в самый центр Нью-Йорка, значительная часть подобных преступлений происходит в определенных кварталах с низким уровнем жизни. При этом, по официальной статистике, у темнокожих жителей и латиноамериканцев риск стать участниками инцидентов со стрельбой до десяти раз выше, чем у белых горожан. Режим ЧС также не предполагает введения каких-то экстренных или чрезвычайных мер. Никто не собирается задействовать Национальную гвардию или давать дополнительные полномочия полиции. Решение Куомо является скорее обоснованием выделения дополнительных ресурсов для долгосрочных усилий по решению данной проблемы. Прежде всего, это работа с молодежью и усиление координации между различными подразделениями правоохранительных органов штата — всего на эти цели пойдет $139 млн. По мнению Куомо, основной причиной роста преступности стали проблемы с занятостью молодых людей во время пандемии. Поэтому губернатор намерен прежде всего создать дополнительные рабочие места.

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Неизбирательность насилия, его порой совершенно случайный характер, безусловно, пугают. Рост числа инцидентов со стрельбой происходит на фоне выхода Нью-Йорка из пандемии. Крупнейший город штата всегда был его основным источником доходов, но сейчас он переживает тяжелые времена. Когда во время пандемии выяснилось, что можно успешно работать из дома, из мегаполиса начался исход. Люди не спешат возвращаться в город, стоимость жизни в котором остается одной из самых высоких в США, и теперь, когда большинство коронавирусных ограничений сняты, офисы по-прежнему заполнены на 10–20% от прежней численности работников. Высокая преступность, очевидно, способствовать возвращению сотрудников на места тоже не будет. Не поедут в Нью-Йорк и туристы, которые рискуют быть подстреленными прямо на Таймс-сквер.

Большая картина Тем не менее Нью-Йорк — далеко не самая горячая точка в США. В Чикаго за тот же длинный уик-энд на День независимости ранения в инцидентах со стрельбой получили 100 человек, 18 из которых погибли. Еще во время обострения палестино-израильского конфликта в мае некоторые американцы цинично шутили, комментируя сообщения об очередных жертвах, что желающим увидеть настоящую зону боевых действий следует провести выходные в Чикаго. Порой действительно число жертв перестрелок на улицах этого города за сутки оказывалось выше, чем в палестино-израильском конфликте. В других крупнейших городах США, особенно в тех из них, где были предприняты шаги по снижению финансирования полиции, складывается похожая история. Рост числа преступлений также с использованием огнестрельного оружия фиксируется в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Портленде, Миннеаполисе. Согласно данным общественной организации Gun Violence Archive, всего в США за трехдневный уик-энд в результате преступлений с использованием огнестрельного оружия пострадал 751 человек. Такая ситуация вызывает недовольство американцев, и политики на разных уровнях используют его в своих целях. Наиболее очевидны интересы Куомо, объявившего режим ЧС. Праймериз мэра города в конце июня показали запрос жителей города на "закон и порядок" — усиление мер по борьбе с преступностью: ньюйоркцы в качестве кандидата от демократов на пост мэра поддержали бывшего капитана полиции Эрика Адамса, обещавшего навести порядок на улицах. Рейтинг же Куомо, которому предстоит переизбираться на пост главы штата в 2022 году, подпорчен скандалами вокруг сексуальных домогательств и утаивания данных о подлинном количестве жертв коронавируса. Лавры победителя преступности, безусловно, помогут ему получить дополнительные голоса. На федеральном уровне демократы в США традиционно выступают за ограничения правил продажи оружия, однако пока сопротивление республиканцев в этом вопросе им сломить не удавалось. Однако повышение внимания к проблеме с помощью режимов чрезвычайных ситуаций, если примеру Нью-Йорка последуют и другие губернаторы, может помочь в выстраивании необходимой общественной поддержки для того, чтобы попытаться осуществить какие-то реформы в этой сфере.

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