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МИД Канады призвал привлечь Иран к ответственности в связи с атакой на судно Mercer Street

Страна осуждает нападение на танкер, подчеркнули в ведомстве

ОТТАВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Канады настаивают на привлечении к ответственности Ирана, который якобы стоит за атакой на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном в понедельник на странице ведомства в Twitter.

"Канада осуждает нападение на танкер Mercer, которое, по мнению международной разведки, было совершено Ираном", - говорится в сообщении. "Канада поддерживает международное сообщество в стремлении привлечь Иран к ответственности за этот безответственный поступок", - подчеркнули в канадском МИД.

В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

МИД Израиля и Британии, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.

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