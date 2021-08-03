В МИД Израиля осудили решение ЕС направить представителя на инаугурацию президента Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля осудило во вторник решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента Ирана Эбрахима Раиси.

"Решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на церемонию приведения к присяге "тегеранского мясника" вызывает недоумение и является грубой ошибкой. Участие представителя ЕС в церемонии произойдет всего через несколько дней после того, как Иран убил двух мирных граждан, один из которых был гражданином страны - члена ЕС, совершив акт государственного терроризма против гражданского судоходства", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Израиля, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Инаугурация Раиси пройдет пятого августа. Он победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. Раиси в отличие от предыдущего президента Хасана Роухани относится к консервативному политическому лагерю.

29 июля японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании, который, предположительно, отвечал за охрану судна.

Внешнеполитические ведомства Израиля и Великобритании, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. В Тегеране назвали эти обвинения голословными и политически мотивированными.