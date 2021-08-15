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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Талибы контролируют все погранпереходы на границах Афганистана

По словам представителя официальных афганских властей, международный аэропорт Кабула является единственным пунктом, связывающим территорию страны с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил

ТАСС, 15 августа. Формирования радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к настоящему времени контролируют все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Афганистана с соседними государствами. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя официальных афганских властей.

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По его словам, "талибы удерживают все пограничные переходы из Афганистана в соседние страны". Он добавил, что "единственным пунктом, связывающим территорию Афганистана с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил, является международный аэропорт столицы страны Кабула".

Ранее "Талибан" объявило, что взяло под свой контроль крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе. Некоторое время назад МВД Пакистана сообщило, что со своей стороны полностью закрыло указанный КПП после его захвата радикалами.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Теги
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