ТАСС, 15 августа. Комендантский час вступил в силу в Кабуле с 21:00 по местному времени (19:30 мск). Сообщений о столкновениях в городе не поступает.

Как заявил ранее и.о. главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, во время действия комендантского часа вводится ограничение на передвижение во всех частях города. Он призвал людей сохранять спокойствие и не покидать дома.

Между тем посольство США в Афганистане проинформировало о поступающих сообщениях об обстрелах аэропорта Кабула. С чьей стороны производились обстрелы, не уточняется.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на представителя движения, что в скором времени талибы намерены объявить из президентского дворца о создании "Исламского Эмирата Афганистан".