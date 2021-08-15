Талибы обещают гарантировать безопасность всем иностранцам и дипмиссиям в Кабуле

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступило с обращением, в котором пообещало, что не будет представлять никакой угрозы для находящихся в Кабуле иностранных граждан и зарубежных дипмиссий.

"Мы гарантируем всем посольствам, дипмиссиям и иностранным гражданам, находящимся в Кабуле, полную безопасность. Все, кто находится в Кабуле, должны знать, что им ничего не угрожает", - указано в сообщении, размещенном в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

В заявлении также подчеркивается, что "бойцов "Исламского Эмирата" [Афганистан] (самоназвание движения) призвали обеспечивать безопасность в Кабуле и в других городах страны".

Ранее поступили сообщения о том, что талибы уже вошли Кабул, заняли президентский дворец и, как они утверждают, в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление афганской столицей. По информации телеканала "Аль-Арабия", на фоне происходящего "Талибан" призывает жителей Кабула оставаться в своих домах из соображений безопасности.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.