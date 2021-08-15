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Наступление "Талибана" на Кабул

Самолеты Virgin Atlantic будут избегать воздушного пространства Афганистана

Аналогичное распоряжение получила авиакомпания British Airways

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Британская авиакомпания Virgin Atlantic  изменила маршруты полетов по ряду международных направлений, чтобы пилоты обходили воздушное пространство Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

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Отмечается, что подобное сообщение было распространено на фоне взятия боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) столицы страны Кабула. Пилоты другой британской авиакомпании British Airways так же уже получили от своего руководства распоряжение избегать воздушного пространства Афганистана из-за "опасений по поводу возможности продолжения стабильной работы службы управления воздушным движением" в стране.

Как подтвердили ТАСС в НАТО, все регулярные авиарейсы из Кабула отменены, полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых осуществляется эвакуация иностранных граждан из Афганистана. Ранее военный источник в Брюсселе уточнил, что аэропорт афганской столицы находится под контролем военных США, Великобритании и Турции.

Боевики движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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