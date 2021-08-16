"Талибы опаснее, чем когда-либо". Мировые СМИ о ситуации в Афганистане

Вооруженные соединения движения "Талибан" 15 августа установили контроль над столицей Афганистана — Кабулом. Президент страны Ашраф Гани, покинувший свою резиденцию, признал победу мятежников. В аэропорту города, для охраны которого США разместили 5 тыс. военнослужащих, разыгралась паника. Что пишут о происходящем мировые СМИ — в материале ТАСС. США The Washington Post: "Не было ничего неизбежного в том, что движение "Талибан" (запрещено в РФ — прим. ТАСС) захватило Афганистан менее чем за месяц до 20-летия террористического нападения 11 сентября 2001 года. Талибы, которые укрепят свои позиции благодаря большому количеству захваченных ими вооружений США, а также благодаря престижу, который они получат за счет того, что поставили на место сверхдержаву, теперь станут более опасными, чем когда-либо. Это вина Байдена, и это оставит несмываемое пятно на его президентстве.

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Слова, которые Байден использовал для того, чтобы описать штамм коронавируса "дельта" — "трагедия, которую в целом можно было избежать и которая приведет к ухудшению ситуации, прежде чем ситуация станет лучше", — эти слова применимы и к тому, как он решил вопрос с Афганистаном... Это худший внешнеполитический провал США со времен падения Сайгона в 1975 году. Это даже хуже, чем падение Мосула в Ираке в 2014 году под натиском "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ — прим. ТАСС), ставшее еще одной катастрофой, которой можно было избежать, если бы США сохранили небольшое присутствие своих войск в Ираке". The New York Times: "Падение Кабула поставило администрацию Байдена перед немыслимой перспективой взаимодействия с возглавляемым "Талибаном" правительством... Или же придется уступить все влияние в стране экстремистской группировке, которая жестоко обращалась с афганцами и укрывала Усаму бен Ладена, когда он планировал атаки на США. По словам двух сотрудников администрации США, участвовавших во внутренних дискуссиях, внезапный уход президента Ашрафа Гани спустя часы после того, как президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заверяли его в полной поддержке со стороны США, не дает "Талибану" стимула к переговорам о переходном правительстве. Представители США заявили, что Гани покинул страну, не предупредив правительство и не оставив плана по передаче управления. Это практически обеспечило приход "Талибана" к власти, и администрация Байдена может лишь надеяться, что это произойдет как можно более мирно. Это также, вероятно, подрывает зашедшие в тупик усилия США по мирным переговорам, нацеленным на создание системы разделения власти между "Талибаном" и афганскими избранными лидерами, и оставляет представителям США возможность лишь уповать на то, что группировка, которая проигнорировала почти все призывы к умеренности в последние месяцы, будет защищать подобие политических прав женщин и соблюдать обещание не укрывать террористов "Аль-Каиды". The Wall Street Journal:

Субботнее заявление президента Байдена о том, что он умывает руки в ситуации с Афганистаном, заслуживает того, чтобы стать одним из наиболее позорных выступлений главнокомандующего в момент американского отступления

В то самое время, когда "Талибан" наступал на Кабул, Байден послал сигнал, подтверждающий, что США оставили Афганистан, освободив себя от ответственности и переложив вину на своего предшественника. Так или иначе, он пригласил "Талибан" взять контроль над страной... Субботние самооправдания Байдена отражают его праведную нечестность. "Еще один год или пять лет американского военного присутствия ничего бы не изменили, если афганская армия не может или не хочет защищать свою собственную страну", — сказал Байден. Но афганцы были готовы сражаться и нести потери при поддержке США и их союзников по НАТО, особенно с воздуха. Несколько тысяч солдат и членов ЧВК могли бы выполнить эту задачу и предотвратить бегство... Он (Байден — прим. ТАСС) отдал приказ о быстром и полном выводе сил в начале сезона боевых действий, чтобы успеть к символической дате 11 сентября. Большая часть американской прессы тогда назвала его решение смелым. Результатом стало то, что спустя всего четыре месяца США столкнулись с худшим унижением со времен падения Сайгона в 1975 году.

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"Талибан" заявляет, что хочет "мирной передачи власти в Кабуле", но от того, что мы видим, исходит сильный аромат поражения США — поспешное уничтожение секретных документов, эвакуирующие американских дипломатов вертолеты, военная техника США у талибов... Последствия всего этого будут проявляться на протяжении многих месяцев и лет... Иллюзия, разделяемая как правыми, так и левыми, что США могут избежать ужасов окружающего мира, возделывая свой собственный сад, будет преследовать нас. Противники оценивают Байдена, и впереди ждут новые неприятности. Цена будет особенно болезненной из-за того, что никакой необходимости в этой отвратительной капитуляции не было". The Hill: "Развязка этой фазы внутриафганского конфликта не должна быть ни для кого сюрпризом, хотя многие нынешние и бывшие должностные лица и военные выражают изумление. Наступление "Талибана" было предсказуемым, как и неэффективность афганских вооруженных сил, где среди моря коррупции есть отдельные хорошие лидеры. Американцы видели этот фильм раньше, и те из нас, кого призвали (в ряды ВС США) во время войны во Вьетнаме, помнят все слишком хорошо. Хотя войны Америки во Вьетнаме и Афганистане начались по очень разным причинам, их ведение и исход схожи. В обоих случаях США вступили в бой с призрачным противником в стране, о которой они мало или ничего не знали. Враг как во Вьетнаме, так и в Афганистане пользовался некоторой поддержкой среди местных масс, уже успешно до этого давал отпор значительным внешним силам и располагал убежищами близ или по ту сторону иностранных границ. В обеих странах США пытались совместить боевые действия и усилия по формированию государственности, что не работало в обоих случаях. Как и в ситуации с Вьетнамом, поддерживаемое США правительство в Кабуле было коррумпированным и неэффективным в политическом противодействии врагу, особенно в провинциях, удаленных от столицы". Time: "Президент Байден ошибался по всем статьям... Американцы знали, что этот день придет, но конец был таким быстрым и полным, что оглушил всех. Эту реальность сложно принять после почти двух десятилетий присутствия США в Афганистане, гибели более 2,3 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. раненых, сотен тысяч убитых и покалеченных афганцев, после вложений на $2 трлн. На 20-ю годовщину терактов 11 сентября над Кабулом будет развеваться флаг "Талибана"... Просчет Байдена может повлиять на ход его президентства и ослабить позиции США за рубежом. Он поддерживал вторжение 20 лет назад, но уже давно пришел к выводу, что пора уходить. С этой позиции он выступал во время предвыборной кампании...

Описание Президент США Джо Байден на совещании по ситуации в Афганистане, 15 августа 2021 года © The White House via AP

Самая долгая война США подходит к концу, но кровопролитие далеко не закончилось. Внимание мира будет сосредоточено на безопасности афганских союзников и женщин, которые всегда становились жертвами талибов. Байден, однако, просчитал все это уже давно. "Несу ли я ответственность? Нулевую, — заявил он Си-би-эс в феврале 2020 года, отвечая на вопрос о том, что женщины могут потерять права при талибах. — У меня есть ответственность защищать национальные интересы США и не ставить под угрозу наших женщин и мужчин ради того, чтобы попробовать решить все проблемы в мире силой". CNN: "Представители администрации Байдена признают ошибку. Быстрый развал афганских вооруженных сил и правительства стал шоком для президента Джо Байдена и старших должностных лиц его администрации, которые еще в июле были уверены, что для взятия Кабула потребуются месяцы... Страну теперь ждет возвращение "Талибана" к власти. Если это будет хоть в какой-то мере похоже на то, как они правили в 1990-е, то произойдет ухудшение ситуации с правами человека, особенно женщин и девочек, чьи свободы стали более широкими при гражданских властях. Террористические группировки быстро восстановят силы. На брифинге для сенаторов утром в воскресенье председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что для группировок вроде "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС) потребуется менее двух лет, чтобы восстановить силы...

Некоторые законодатели уже требуют от администрации дополнительной информации о том, почему разведка так сильно просчиталась с оценкой ситуации или почему не было подготовлено запасных планов по эвакуации американцев и их союзников"

Fox News: "Хотя Байден сделал письменное заявление по Афганистану в субботу, он не появился перед камерами, чтобы придать уверенности американцам в тот момент, когда начали появляться новости об уничтожении сотрудниками посольства секретных документов и даже о том, что со здания спущен флаг. Ему еще только предстоит напрямую поговорить с американским народом после того, как президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны и "Талибан" захватил президентский дворец в Кабуле... Как сказал один из членов Конгресса из комитета по иностранным делам: мы слышали больше заявлений талибов, чем Байдена". ABC: "Когда афганцы наблюдали, как боевики "Талибана" входили в Кабул, фиксируя коллапс поддерживаемого США правительства, многие американцы задавались вопросом, как высокопоставленные представители администрации Байдена могли так ошибаться, заявляя, что Кабул так просто не падет. Несколько дней назад опубликованный Эй-би-си американский военный анализ предсказывал, что Кабул может пасть в течение 90 дней, но не к ближайшим выходным... Тем не менее многие чиновники США заявляли, что, наоборот, разведка последовательно информировала политиков о том, что "Талибан" способен взять страну и захватить столицу в течение недель, по сути, повторяя ситуацию с падением Сайгона в 1975 году, когда вертолеты эвакуировали дипломатов с крыши посольства... "Военные говорили руководству США, что "Талибану" не потребуется много времени, чтобы взять все, — сказал телеканалу неназванный представитель разведки. — Но никто не слушал". Другие источники в разведсообществе рассказали, что президент Джо Байден и команда его помощников приняли решение о выводе военнослужащих США, которое было практически одобрено 4 июля, основываясь на различных факторах, которые выходили за рамки вопроса о судьбе Кабула". Бразилия O Globo: "С бегством президента Афганистана из страны и вступлением в Кабул "Талибана", отвоевавшего власть в стране в ходе стремительного наступления, развернутого этой группировкой за последнюю неделю, стал очевиден провал президента Джо Байдена в том, что касается вывода американских войск после двух десятилетий военного присутствия.

Здесь необходимо отделить решение о выводе, принятое Дональдом Трампом и оставленное в силе Байденом, от самого вывода. США продемонстрировали невероятную некомпетентность в процессе вывода войск. Приняв решение о времени ухода, они должны были лучше подготовиться к продвижению "Талибана". Но они не были готовы. Пентагон, Госдепартамент и американские разведслужбы не смогли предвидеть такого финала американской оккупации. Вывод должен был состояться в какой-то момент, и "Талибан" всегда представлял угрозу. США проиграли эту войну, так и не сумев сформировать и обучить афганскую армию за 20 лет. Это не сиюминутное поражение. Со всей американской подготовкой и вооружением афганские силы показали себя смехотворно против экстремистов. Большая часть вины за фиаско США в Афганистане лежит на Джордже Буше — младшем, который начал эту войну. Барак Обама также несет значительную долю ответственности, поскольку за два президентских срока так и не смог найти решения. Трамп покорно смирился с поражением и заключил соглашение с "Талибаном". Байден, воплощая это соглашение без подготовки, понесет основной ущерб от фиаско. Сам уход США поддерживают более 2/3 американцев. Но не в такой унизительной форме, как он происходит. Это будут напоминать Байдену до самого окончания его мандата. Он был унижен. Трамп же сможет заявить, что, хотя и хотел ухода из Афганистана, как и большинство американцев, но не таким жалким образом, в результате взятия "Талибаном" власти в стране". Folha de S.Paulo: "Война 11 сентября — это не то же самое, что конфликт во Вьетнаме, но в обоих случаях речь идет о поражении США... Правительство Джо Байдена решило выполнить соглашение, неудачно сконструированное его предшественником Дональдом Трампом, прикрываясь результатами опросов, говорящих об абсолютном отсутствии у среднего американца интереса в войне... С тех пор, как было объявлено о выводе войск до 31 августа, Байден неоднократно повторял, что афганские проблемы должен решать народ страны. "Талибан" принял этот совет всерьез, разорвал обещания о проведении переговоров с президентом-марионеткой Ашрафом Гани и, устроив грандиозный блицкриг, унизил хорошо оснащенные афганские войска за две недели...

Описание Подготовка к выводу войск США из Афганистана © U.S. Army/Sgt. Jeffery J. Harris/Handout via REUTERS

Если по какой-либо причине произойдет реорганизация сил против "Талибана" и начнется гражданская война, ответственность за это будет нести американский президент, даже если он и не имеет никакого отношения к решениям, принятым много лет назад Джорджем Бушем — младшим, которому нужно было сокрушить явного врага после терактов 11 сентября. Наконец, если Афганистан снова станет прибежищем террористов, готовых взрывать цели на Западе, "все взгляды мира будут обращены в сторону США". Estado de S.Paulo: "Уход США из Афганистана и молниеносное продвижение "Талибана" открыли путь к спору России и Китая за влияние в Центральной Азии. В то время, как Пекин делает ставку на свой экономический вес в регионе, Москва использует военное сотрудничество с бывшими советскими республиками для проецирования влияния. Специалисты указывают два основания для вхождения русских и китайцев в афганский геополитический сценарий. Первый — это собственно вакуум власти, который оставляют американцы. Русские видят в этом возможность еще более распространить свое влияние в регионе, поскольку рядом с Афганистаном находятся бывшие советские республики — Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Будучи мостом между Ближним Востоком, Южной и Центральной Азией, Афганистан является стратегическим активом для Китая и с его Новым шелковым путем, сетью автомобильных и железных дорог, мостов и портов под покровительством китайского правительства в различных странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Воскрешение "Талибана" в Центральной Азии является также поводом для беспокойства России и Китая, в истории которых имели место эпизоды притеснения исламских меньшинств на своих территориях. Даже бывшие советские республики региона являются местом становления многих радикальных исламистских движений, которые оказали влияние на "Талибан" и "Аль-Каиду"...

Кризис в Афганистане очень беспокоит многие центральноазиатские страны, у которых на протяжении десятилетий имеются проблемы с исламскими боевиками, прошедшими в целом ряде случаев подготовку в "Талибане"

Россия добилась от "Талибана" обещания противодействовать деятельности этих боевиков в регионе. Кроме того, она имеет рычаги финансового и политического влияние на лидеров Афганистана для обеспечения своих интересов… Интересы России и Китая в Центральной Азии расходятся и могут стать основанием для соперничества в будущем. Россия гарантировала этим странам безопасность и считает их своей зоной влияния. Пекин предпринимал дипломатическое и экономическое наступление на регион, что, по мнению Москвы, противоречит ее интересам". Аргентина Clarin: "Этот хаос начался после того, как США вывели свои войска из страны в соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом году между администрацией бывшего президента Дональда Трампа и талибами. Они обещали мир в обмен на уход. Но не выполнили обещание. Сейчас разворачивается гигантский гуманитарный кризис, который будет иметь огромные последствия для администрации США и стран Европы, а также для их миграционной политики. Тысячи люди, которые были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Кабул, теперь бегут за его пределы. Население боится репрессий. Страна разделена на тех, кто рад приходу талибов, и тех, кто хочет бежать из страны, но не может... Впервые ни НАТО, ни Великобритания не согласны с президентом Джо Байденом и его решением вывести войска. Они воспринимают это как унижение для своих войск, для военных, которые погибли напрасно, защищая определенный образ жизни, и для афганцев, которые рисковали жизнью, защищая их... Стратегия Байдена привела к цунами непредсказуемых последствий. В это воскресенье все вернулось к нулевой точке — талибы с триумфом вошли в афганскую столицу и захватили президентский дворец в то время, как глава государства бежал из страны, а дипломаты ускорили свой отъезд". Куба

На эту тему Трамп: действия Байдена в Афганистане станут одним из величайших поражений в истории США

Prensa Latina: "Аналитики указывают на то, что молниеносное наступление движения "Талибан" является военным поражением Соединенных Штатов. Центральноазиатская страна оказывается в худших условиях, чем в октябре 2001 года, когда Вашингтон вторгся в Афганистан. США начали войну в Афганистане после атак на башни-близнецы 11 сентября в Нью-Йорке в рамках предполагаемого крестового похода против терроризма. По данным ООН, только в этом году почти 360 тыс. афганцев покинули свои дома, а общее число беженцев составляет несколько миллионов человек. С начала долгой войны было убито более 150 тыс. мирных жителей, многие получили ранения. Соединенные Штаты ежегодно тратили миллиарды долларов американских налогоплательщиков в течение двух десятилетий кровопролитных боев". Великобритания Financial Times: "Произошедшее — сильный удар по репутации США и сообщества демократических государств, которые Байден надеялся сплотить. С точки зрения внутренней политики потери, похоже, будут невелики. Опросы показывают, что американцы сейчас испытывают то же бремя от "вечных войн", что и при Трампе. Трудно было бы обосновать необходимость оставаться в головоломном военном тупике, которым стал Афганистан. Однако что касается международного престижа Америки, то эта ошибка будет преследовать Байдена до конца его президентства. Либо Белый дом пошел на вывод войск вопреки предупреждениям разведки о последствиях, либо скорость наступления талибов действительно оказалась неожиданностью, что говорит о поразительном незнании страны, в которой американские войска находились два десятка лет. Однако крах Афганистана означает не только провал военных и разведчиков, но и неудачу длившихся 20-летие попыток построить функционирующее государство. The Independent: "Примером огромного провала американской разведки в Афганистане стало заявление президента Байдена, сделанное им всего пять недель назад. Тогда он сказал, что "вероятность захвата талибами всей страны остается крайне невысокой". Еще одним примером оторванности от реальности стало сообщение Госдепартамента США, распространенное по итогам телефонного разговора с Ашрафом Гани в субботу, в котором говорилось о том, что Вашингтон привержен крепким дипломатическим отношениям и связям в области безопасности с афганским правительством. Спустя 14 часов после этого заявления Гани сбежал из страны. Среди тех, кто выступает против сурового теократического права джихадистов, в настоящее время царит глубокое чувство тревоги за будущее разрушенной страны, вступающей в темный период истории. Движение "Талибан" заверило, что не станет мстить (своим оппонентам), однако казни уже были зафиксированы в тех районах, которые находятся под их контролем".

Daily Telegraph: "В решении США бежать из Афганистана самое удивительное то, как долго оно принималось. Речь вовсе не о том, что решение президента Байдена положить конец двум десятилетиям национального строительства было мудрым или справедливым. Это просто констатация того факта, что приверженность западных демократий военным операциям за рубежом имеет свои пределы. Иностранные военные операции США всегда будет сопровождать растущее бремя общества, которое в какой-то момент неизбежно пересиливает способность президента противостоять давлению. Великобритании здесь есть чему поучиться. Хотя один премьер за другим стремились представить наше участие в афганской операции как дело принципа, суровая правда в том, что США — единственная западная супердержава и все, как правило, решается так, как она скажет, что было продемонстрировано во время Суэцкого кризиса в 1956 году. Как с сожалением признал глава британского Минобороны Бен Уоллес, его попытки убедить иностранных партнеров объединиться и сохранить военное присутствие в Афганистане после вывода американских войск оказались бесплодны". The Economist:

Америка может заплатить высокую цену за поражение в Афганистане

Решение Джо Байдена вывести войска из Афганистана, возможно, будет преследовать его на протяжении всего президентского срока. В краткосрочной перспективе сдача Афганистана движению "Талибан" после 20 лет американского присутствия — кадры панического отступления и мольбы напуганных афганских союзников, чувство великодержавного унижения, которое неизбежно отсылает к эвакуации из Сайгона в 1975 году, — является насмешкой над утверждениями Байдена о том, что "Америка вернулась" на защиту демократического мира". Spectator: "Афганские войска не смогли остановить "Талибан". Однако, учитывая изменившиеся ожидания афганцев, "Талибану" будет сложно подчинить страну своей воле, не прибегая к постоянному насилию. Они не правят страной с согласия ее жителей, и есть сомнения по поводу того, способны ли талибы в принципе управлять государством. Тот "Талибан", который сейчас обращает девушек в сексуальное рабство, копируя "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ — прим. ТАСС), разительно отличается от "Талибана" середины 1990-х. Трудно поверить, но тогда талибов с радостью встречали во многих частях страны, где из-за местных полевых командиров процветали криминал и насилие. Популярным в народе шагом "Талибана" стал демонтаж блокпостов, на которых вымогали деньги у дальнобойщиков, ездивших по главному шоссе юга страны, идущему через Кандагар. Теперь эти блокпосты снова работают, и там заправляют талибы, демонстрируя афганцам, что движение превратилось в криминальную группировку, которая вовлечена в незаконную торговлю наркотиками, лесом и драгоценными камнями намного сильнее, чем тогда, когда "Талибан" находился у власти". Франция France 24: "Талибы чувствовали себя настолько сильными, что посчитали возможным захватить Кабул без кровопролития. И это, судя по всему, было принято правительством. Но мы помним, как движение "Талибан" поступало в 90-х годах, поэтому судить следует не по их словам, а по их делам. Сегодняшние талибы, разумеется, не совсем те, что были 20 лет назад. Они должны сознавать, что им важно изменить свой имидж, а он ужасен не только для людей за рубежом, но и для части самих афганцев. Правда, нет большой разницы между настроениями талибов и настроениями в сельских районах Афганистана, где преобладают консервативные взгляды, стремление ограничить свободу женщин, лишить их права на образование. Le Figaro: "Невероятный, молниеносный удар застал врасплох тысячи дипломатов, экспатов, сотрудников неправительственных организаций и сотрудничавших с ними представителей местного населения. Полный разгром афганских сил безопасности, которые на протяжении 20 лет получали сотни миллиардов долларов от США, стал полной неожиданностью для всех наблюдателей, включая американские спецслужбы... Это колоссальный провал американской разведки. Несмотря на многочисленные предупреждения о последствиях одностороннего решения о выводе войск, ни один аналитик не мог предположить, что режим падет так быстро. После 19 лет присутствия, несмотря на гигантские суммы, потраченные на самую продолжительную войну в их истории, американские официальные лица снова оказались неспособными понять динамику, действующую в этой сложной стране. В длинном списке ошибок, сделанных с самого начала их вмешательства, провал разведки остается самым ужасным...

Коммунистический режим Наджибуллы, который СССР оставил после себя, когда ушел из Афганистана в 1989 году, сумел сохранить контроль над крупными афганскими городами в течение двух лет, пока, лишенный поддержки Москвы из-за исчезновения СССР, он не пал под натиском моджахедов в 1992 году.

Но оказалось, что даже самые пессимистические оценки военных возможностей нынешней афганской армии не соответствуют действительности. Спешно сжигая конфиденциальные документы своего посольства в Кабуле, не имея возможности эвакуировать тысячи афганцев, которые работали с ними и которым они обещали визы, американцы только что увенчали политический и военный провал своей афганской авантюры катастрофой, став практически единоличными ее творцами. Катастрофу, вызванную их безоговорочной и плохо подготовленной эвакуацией, также можно было предотвратить". Le Monde: "США и британцы в спешке и под военной защитой эвакуируют своих граждан из Афганистана. Немцам настоятельно рекомендуется срочно покинуть страну. Французы опередили их и начали вывоз людей еще в июле. В то же время некоторые государства — члены ЕС полны решимости принудительно вернуть на родину афганских беженцев, которым было отказано в убежище... Полемика лишь ожесточилась, когда в бельгийской прессе появилось письмо, подписанное главами МВД или госсекретарями шести стран — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов, — направленное в Еврокомиссию. В этом документе от 5 августа министры пишут о "срочной необходимости" продолжать добровольные и принудительные возвращения в Афганистан, а также в полной мере применять положения совместного заявления по миграции и возвращению беженцев, подписанного с властями Афганистана еще в апреле… Резкий вывод американских войск, осуществленный за пару месяцев, серьезно ослабил афганские власти, которые фактически потеряли эффективную поддержку с воздуха… У "Талибана" были только беспилотники, но без американской авиации в воздухе они получили больше свободы передвижения. Афганские военно-воздушные силы, которым не хватало пилотов и технического обслуживания, никогда не могли обеспечить подобное прикрытие. Кроме того, к середине июля был исчерпан запас "умных бомб", которого должно было хватить до конца августа". Liberation: "Джо Байден, который в июле еще считал падение афганской столицы "маловероятным" и отвергал любые сравнения с американской капитуляцией во Вьетнаме, теперь видит, как знаменитая фотография 1975 года, на которой запечатлено поспешное бегство американцев из Сайгона навстречу последнему вертолету, покидающему американское посольство, появляется во всех СМИ. Если уход войск необратим, то его совпадение с блицкригом талибов делает американский "уход" похожим на давку. Различные утечки подтверждают, что администрация США смирилась с перспективой захвата власти талибами. В Вашингтоне просто надеялись, что правительственные войска продержатся достаточно долго, чтобы дать Байдену "приличный интервал" (термин, использованный Никсоном во времена вьетнамской войны), достаточный для того, чтобы разбавить его прямую ответственность за падение Кабула и дать американцам время оценить его социальную и экономическую политику. Ускорение конфликта нарушает этот график, и вскоре новости могут сосредоточиться на репрессиях, зверствах, разрушении школ по приказу новых хозяев Афганистана". Германия Mitteldeutsche Zeitung: "Многие великие державы уже отчаялись по поводу Афганистана. Такое полное фиаско, которое потерпели США и их союзники, включая Германию, шокирует даже в историческом сравнении. Темпы наступления талибов невозможно было знать заранее, говорит представитель Министерства обороны США. Он также выдвигает серьезные обвинения в адрес афганцев, говоря, что те не хотели оказывать сопротивление". Welt: "Пока талибы стояли у ворот Кабула в воскресенье, среди населения царила паника. Многие люди пытались выбраться из города. За очень короткое время исламисты взяли под свой контроль все крупные города, зачастую без сопротивления". Handelsblatt: "Иногда всю силу истории можно понять по одной фотографии. Американский транспортный вертолет над посольством США в Кабуле. На заднем плане мечеть, на горизонте Гиндукуш. Мировая держава начинает эвакуацию своих дипломатов из афганской столицы. Это не должно выглядеть как побег. Не следует вспоминать о ставшем знаменитым фото из Сайгона — на символической фотографии, сделанной в апреле 1975 года, изображен военный вертолет на крыше дома в Сайгоне, где встревоженные американцы ждут эвакуации. Таков был поспешный вывод разбитых войск США из Вьетнама. Американцы не потерпели столь явного военного поражения в Афганистане, как было во Вьетнаме. Но именно своим решением вывести войска они сделали возможной победу талибов". Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Темпы, с которыми талибы захватили города и провинции в Афганистане, застали американцев врасплох. В воскресенье талибы дошли до Кабула. $3 трлн, которые были направлены Америкой в Афганистан за последние 20 лет, почти 2500 павших американских солдат — как говорят теперь критики, все это было напрасным". Badische Zeitung: "Горькая правда заключается в том, что коррумпированное и непопулярное правительство, слабая армия и все вновь созданные институты рассыпались в прах мгновенно. Есть веские основания полагать, что ничего бы не изменилось, если бы иностранные войска остались там еще на пять или десять лет. В этом отношении конец ужаса, вероятно, был лишь вопросом времени. В Гиндукуше эра политики вмешательства Запада теперь заканчивается ее величайшим поражением. Этот провал США и их союзников будет иметь последствия, в том числе и для глобальной структуры власти.

Что касается Афганистана, можно только надеяться, что талибы на самом деле настолько умеренны, как недавно признали их лидеры, что обойдется без кровавой мести. Это, конечно, остается неясным. Победы пьянят, а убийства, страх и ужас до сих пор были одними из самых эффективных орудий радикальных исламистов". Швеция Dagens Nyheter: "В том, что талибы вернутся к власти после ухода американских военных, не было никаких сомнений. Однако очень немногие полагали, что это произойдет столь быстро. После 20 лет военных действий США попытки западного мира "цивилизовать" бедную нацию провалились всего за одну неделю. Как могло случиться, что талибам удалось захватить почти весь Афганистан так быстро и, на первый взгляд, столь просто? Один из факторов состоит в том, что афганская правительственная армия, официально насчитывавшая 350 тыс. человек, в течение двух десятилетий обучавшаяся и финансировавшаяся США и НАТО, оказалась в значительной степени бумажным тигром. На самом деле, по оценкам, ее численность составляла всего лишь треть (от заявленной). Уход США означает деморализацию режима в Кабуле, где в последние дни ряд министров и лидеров уже покинули страну. Таким образом, эксперименту по насаждению демократии западного образца с помощью коррумпированной элиты в Кабуле и деспотичных полевых командиров в провинциях пришел конец. США проиграли еще одну войну в отдаленной стране, которую они никогда по-настоящему не понимали". SVT: "Талибов ожидает непростое будущее. Уже скоро они поймут, что одно дело захватить страну и совсем другое — управлять государством площадью 660 тыс. кв. км, населенным разными народностями с разными интересами". Испания El Mundo:

Двух недель наступления для движения "Талибан" было достаточно, чтобы восстановить власть в Афганистане спустя два десятилетия после его изгнания в результате военного вмешательства США

Их возвращение означает приостановку хрупкой системы свобод, подавление инакомыслия и преследование гражданского населения, особенно женщин. Монументальное фиаско Запада на афганской земле является ужасной новостью для международного сообщества. Это чрезвычайно опасный дестабилизирующий фактор для региона". ABC: "Реальность показывает, что Белый дом допустил серьезную ошибку при анализе ситуации, которая сложится после ухода (США из Афганистана)... Поспешное бегство из Кабула превращает популярное предвыборное обещание отказаться от войны (в Афганистане) в несмываемое пятно на президентстве Байдена". Швейцария Tribune de Geneve: "Белые знамена талибов развеваются отныне над всеми городами Афганистана... Талибы заверяют в желании вести переговоры с правительством, чтобы избежать кровопролития. Они утверждают, что нет угрозы населению, права и свободы которого улетучились после 20 лет и часть которого испытывает ужас, особенно женщины... Американцы не собираются ничего менять в своих планах: последние контингенты покинут страну до конца августа. В субботу Джо Байден, однако, довел до 5 тыс. число солдат, направленных на усиление в Кабул, чтобы эвакуировать дипломатический персонал и 18 тыс. афганцев, трудившихся на стороне американских войск. В воскресенье вертолеты осуществляли полеты между посольством США и аэропортом, что напоминало картину в Сайгоне в 1975 году". Польша Rzeczpospolita: "Талибы наводят ужас на тех, кто привык жить без фундаментализма. И провоцируют раскаяние Запада, который спустя 20 лет проиграл битву за другой Афганистан. Еще недавно СМИ цитировали отчеты западных разведок, в которых предсказывалось, что талибы достигнут Кабула через три месяца. В последнее время говорилось о месяце. Выяснилось, что все недооценивали фундаменталистов и переоценивали правительственную армию. Полторы недели назад исламские фундаменталисты не контролировали ни одну из 34 столиц провинций страны с населением 38 млн человек. В воскресенье у них был почти весь Афганистан. Миллионы афганцев, особенно в больших городах, вот уже два десятилетия ведут образ жизни, который радикальные исламские фундаменталисты не принимают. В соцсетях полно записей, выражающих отчаяние: эксперимент со свободой и демократией окончен, причем безвозвратно. Как получилось, что завоевание дается им так легко? Почему сопротивление армии и спецслужб такое слабое? В конце концов, по крайней мере на бумаге у них было 300 тыс. солдат и офицеров, хорошо вооруженных и обученных Западом. Согласно июньскому отчету Конгресса США, у талибов было всего 60 тыс. боевиков. Одна из причин успеха "Талибана" — поддержка значительной части местного населения, на что указывают эксперты по партизанской войне". Чехия Ceska Televize: "США и союзники по НАТО потратили на обучение афганской армии миллиарды долларов. Стало очевидно, что эти деньги были выброшены на ветер. Афганские военнослужащие неспособны или не хотят противодействовать "Талибану". Запад теряет позиции в Афганистане, привести который к демократии не удалось… НАТО и Евросоюзу необходимо срочно начать переговоры с соседними с ним государствами, чтобы воспрепятствовать обострению ситуации в регионе". Греция Efimerida ton Syntakton: "Политическое руководство в Вашингтоне теперь отчаянно пытается собраться с мыслями. Администрация и сам Байден полагали, что пройдут месяцы, прежде чем талибы достигнут столицы. Теперь они признают, что плохо просчитали события. Некоторые в Конгрессе уже просят объяснений, как получилось, что спецслужбы настолько ошиблись по поводу ситуации на местности, и почему не было составлено подробных планов эвакуации американцев и союзников из страны". Кипр Politis: "Сообщений о боевых действиях внутри города нет. Однако в Кабуле свирепствуют беспорядки, поскольку многие люди не могут свести концы с концами, купить еду и вернуться в свои семьи. По словам местных жителей, на многих улицах царит хаос: люди пытаются либо вернуться домой, либо отправиться в аэропорт".

Cyprus Mail: "Многие афганцы опасаются, что "Талибан" вернется к прежней жесткой практике применения шариата. Во время их правления в 1996–2001 годах женщинам не разрешалось работать и применялись такие наказания, как забивание камнями, бичевание и повешение. "Талибан" стремится предстать в более умеренном обличии, пообещав проявить уважение к правам женщин и обеспечить защиту как иностранцам, так и афганцам". Турция Anadolu:

Картина четырех месяцев, прошедших после заявления президента США Джо Байдена (от 14 апреля) о выводе американских войск из Афганистана, свидетельствует о том, что Вашингтон стремится оставить в "наследство" странам, которые считает враждебными, кризисы различных масштабов.

При этом у сопредельных стран, которых в первую очередь затронут "непредсказуемые последствия" афганского кризиса, есть лишь немного времени для подготовки к реагированию на проблему. Единственный выход — сформировать коалицию, которая заполнит вакуум, образовавшийся в результате вывода контингента США и НАТО. Акцент должен делаться не только на военной, но и на гуманитарной и экономической составляющей. Учитывая полное бездействие ООН и тот факт, что США умышленно пытаются подвести мировое сообщество к новому источнику проблем, ситуация требует решительных действий. В сложившейся ситуации Турция не только может взять на себя роль управляющего международным аэропортом Кабула, но и стать проводником новой международной коалиции по поддержке Афганистана с участием большого количества стран, начиная с Австралии и заканчивая Европейским союзом, Китаем и Индией. Все условия для этого сформированы". Sabah: "Вывод войск США и их хаотичная дипломатия показали, что их действия в большей степени обусловлены их текущими интересами, нежели постоянными принципами. Китай, Иран и Россия почти что смирились с ситуацией в Афганистане, где доминирует радикальное движение "Талибан". Между тем ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия были единственными странами, признавшими "Талибан" в первые дни его существования. Сегодня уже ничего многообещающего для Афганистана нет, поскольку дипломатия не принесла результатов. Есть все основания опасаться, что эта самая горячая страна мира может погрузиться в еще большую анархию. Афганистан может снова стать центром торговли наркотиками и оружием. Многие экстремисты могут теперь смотреть на Афганистан как на убежище, считая "Талибан" своим покровителем. Сами талибы представляют собой сторонников различных идеологий. Афганистан должен быть готов к следующему этапу кровопролития". Иран Farhikhtegan: "Талибан" фактически воспользовался нестабильной обстановкой и получил власть, и если сегодня мы видим людей, складывающих оружие и сдающихся, то это означает, что у них нет надежды на центральное правительство. То есть они боятся сопротивляться, потому что в итоге правительство оставит их, а талибы войдут и уничтожат всех. На практике люди не доверяют "Талибану", но проблема в том, что они не доверяют и правительству в Кабуле. В Афганистане для эффективного создания государства крайне важен этнический фактор. С этой точки зрения "Талибан" — организация, всецело завязанная на пуштунов, поэтому маловероятно, что таджики, узбеки и прочие присоединятся к талибам. У пуштунов всегда были сильные националистические взгляды, поэтому если другие этнические группы, такие как узбеки, хазарейцы или таджики, присоединятся к группировке, на следующий день после прихода к власти талибов они либо станут гражданами второго сорта, либо будут вынуждены взять оружие и воевать против "Талибана". Etemad: "События в Афганистане застали всех наблюдателей врасплох. Первая в мире держава 20 лет имела прямое военное и политическое присутствие в слаборазвитой стране, использовала всю свою мощь для формирования правительства, потеряла почти 8 тыс. человек и потратила более $2 трлн. Но как только она начала покидать страну, правительство и его никчемная армия были разбиты, не оказав почти никакого сопротивления радикальному движению, центральная власть сдалась, а президент предпочел бежать.

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Корень афганских проблем лежит в иностранном вмешательстве. Сначала Советский Союз хотел создать социалистическое общество в сельских районах Афганистана. Но чего он добился? В результате появилась самая реакционная группировки в регионе — "Талибан". Движение, которое фактически более радикальное и агрессивное, чем салафиты на Ближнем Востоке. Советский переворот в Афганистане дорого обошелся этой сверхдержаве, при этом афганский народ не добился прогресса. Это также ввергло страну в гражданскую войну на более чем два десятилетия. Политические институты Афганистана пострадали в ходе этой войны, и страна пошла по пути регресса. СССР тоже пал. Афганистан стал площадкой для игр мировых держав. США, Великобритания и Запад поддерживали самые отвратительные джихадистские группировки, включая "Талибан", чтобы победить коммунистов". Катар Al-Jazeera: "Афганское общество за прошедшие 20 лет очень сильно изменилось, однако во многих районах страны, особенно в сельской местности, многие до сих пор опираются на традиции и на шариат, поэтому движению "Талибан" в определенном смысле будет не так уж трудно завоевывать доверие населения. В то же время в глазах международного сообщества талибам нужно будет доказывать, например, их адекватное и справедливое отношение к женщинам и достижениям современности, чтобы это не вызывало страха за пределами Афганистана". Саудовская Аравия Al-Arabiya: "Очевидно, что талибы не вызывают и не могут вызывать доверия у европейцев или у США, однако очень многое будет зависеть от того, каким образом будет происходить передача власти, как будет действовать переходное правительство и кто в итоге будет в него входить. Но даже в случае успеха и относительной демократичности всех процедур "Талибан" не сможет завоевать того уровня поддержки, которая была у беглого президента Гани". Al-Hadath: "То, что произошло в Афганистане, демонстрирует во многом неудачу европейцев, а с ними и всего Запада в широком смысле в их борьбе с террористическими и экстремистскими идеологиями. Успех "Талибана" вдохновит очень многих радикально настроенных мусульман, которые увидели в талибах и их действиях своего рода путеводную звезду. Боевики "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (террористические группировки, запрещены в РФ — прим. ТАСС), которые были изгнаны из Сирии и Ирака, теперь устремят свои взоры на Афганистан". Saudi Gazette: "Администрация США совершила худшую стратегическую ошибку в урегулировании афганского кризиса. Американские эксперты заявили, что уход США может стать продолжением того унижения, которое имело место во Вьетнаме, а британские эксперты сравнили его с катастрофой, подобной той, что произошла во время Суэцкого кризиса в середине прошлого века. Вашингтон не ожидал, что правительство его союзника — президента Ашрафа Гани — рухнет в Кабуле с такой унизительной быстротой. Американские эксперты по безопасности полагали, что талибы не смогут войти в Кабул по крайней мере в течение месяца. Однако развитие событий ускорилось до такой степени, что привело к открытию двери для нового глобального кризиса безопасности". Asharq al-Awsat: "Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший свой пост, стал политическим трупом намного раньше, несмотря на свои смелые заявления и обещания. По иронии судьбы человек, который когда-то был соавтором книги с Клэр Локхарт о реформировании несостоявшихся государств, стал живым воплощением неудач Запада на Ближнем Востоке и за его пределами. Что можно сказать в итоге об Ашрафе Гани и его судьбе, переплетенной с его родным Афганистаном? Он образец умного студента и ученого с мечтательными идеями на бумаге, которые он не смог осуществить в реальности. Такова была карьера Гани, который когда-то был лучшим учеником в своем классе в Соединенных Штатах, получил степень бакалавра в Американском университете Бейрута и, наконец, как первоклассный исследователь добился степени доктора философии в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Описание Президент Афганистана Ашраф Гани © EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID

Он занял первые ряды в американской академической среде, а затем снова вернулся в Афганистан, потом в Ливан и Соединенные Штаты. В течение десяти лет он занимал несколько солидных должностей: ведущий ученый в Организации Объединенных Наций, затем экономист во Всемирном банке, хотя его докторская степень была связана с культурной антропологией. После вмешательство США вслед за террористическими атаками 11 сентября 2001 года Гани присоединился к усилиям президента Хамида Карзая в Кабуле. Он начинал как старший советник Карзая, затем перешел на должность министра финансов и, наконец, дважды был избран президентом Афганистана, пока не ушел в отставку и был вынужден передать власть победившему движению "Талибан". Приход Гани к власти привел к росту американского вмешательства и навязыванию демократической модели обществам, которые не были пригодны фундаментально к институциональной структуре американского типа. Ни одна из теоретических идей Гани наряду с другими фигурами типа Клэр Локхарт так и не материализовалась в каком-либо реальном смысле. Гани дважды выигрывал на оспариваемых выборах у доктора Абдуллы Абдуллы, но независимо от результатов выборов оставался любимцем Запада. Абдулла дважды обвинял Гани в массовых фальсификациях на выборах, но в конце концов они согласились сформировать совместный политический орган. Движение "Талибан" повернуло время вспять на 20 лет в Афганистане после того, как ему удалось свергнуть правительство в Кабуле и фактически вернуть власть, потерянную в результате вторжения США в 2001 году. "Талибан", который во время своего предыдущего правления был известен тем, что не допускал девочек в школы и придерживался строгой концепции исламского права, похоже, пытается показать более современное лицо". ОАЭ Sky News Arabiya: "Вывод американских войск из Афганистана был организован крайне поспешно и неудачно. От этого решения Вашингтона сейчас страдают все страны региона, в особенности те, кто позволял американцам размещать военные базы на своей территории, будь то Узбекистан, Киргизия и даже Россия, предоставлявшая военный аэродром в Ульяновске. Более того, 20 лет пребывания американских войск в Афганистане превратили эту страну в мировой центр по экспорту героина, от чего сегодня страдают, по сути, все страны мира. Между тем талибы выступают против этого". Египет Al-Ghad: "Если Россия заявила о своей готовности сотрудничать с переходными властями в Афганистане, то некоторые другие страны не признают законным приход талибов к власти. В то же время в Вашингтоне однозначно заявили о том, что дальнейшее нахождение в исламской республике уже не в интересах США, подчеркивая, что Афганистан неправильно называть "вторым Вьетнамом", поскольку главная цель, а именно прекращение нападений и терактов в отношении американцев, уже достигнута. Между тем если в Лондоне заявляют о тревоге в связи с происходящим в Афганистане, то в Анкаре указывают на свою готовность сделать все возможное для установления стабильности в этой стране". Израиль Ediot Ahronot: "Вступление боевиков движения "Талибан" в столицу Афганистана Кабул можно интерпретировать только единственным образом: это поражение Америки. Американская война, которая началась 20 лет назад с обещания свергнуть режим этого исламистского движения и уничтожить созданное им "государство террора", заканчивается тем, что "Талибан" с десятками тысяч вооруженных боевиков становится даже сильнее, чем в 2001 году. "Талибан" построил свою власть с помощью пакистанских спецслужб. Это соседняя страна, которая стремилась создать в Афганистане правительство, которое служило бы ее интересам. Но, как сообщается, ЦРУ США также оказывало закулисную помощь в укреплении власти организации, пытаясь изначально утвердить "Талибан" еще в качестве противовеса Советскому Союзу.

Описание Военнослужащий ВС Пакистана на границе с Афганистаном, 12 августа 2021 года © EPA-EFE/AKHTER GULFAM