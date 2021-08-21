Республиканцы раскритиковали речь Байдена по Афганистану

"Президент Байден явно оторван от реальности [касательно ситуации] на местах в Афганистане. ООН всего месяц или два назад опубликовала отчет, в котором говорилось, что [террористическая сеть] "Аль-Каида" (запрещена в РФ) находится в 15 провинциях Афганистана. После этого фиаско они будут везде", - написал у себя в Twitter сенатор Линдси Грэм (от штата Южная Каролина).

Конгрессмен Майк Роджерс (от штата Алабама) в своем заявлении отметил, что "обращение президента Байдена по Афганистану снова игнорировало реальность". "Этой катастрофы можно было в полной мере избежать, если бы <...> администрация [демократа Байдена] потрудилась разработать план. Тысячи американцев находятся на контролируемых [движением] "Талибан" (запрещено в РФ) территориях по всей стране (Афганистану), и <...> администрация [США] не может представить точные данные о том, сколько американцев [там] осталось. <...> Администрации пора взять на себя ответственность за свой провал и сделать все, что в их силах, чтобы обеспечить безопасное возвращение домой каждого американца. Для президента Байдена и вице-президента [Камалы] Харрис пришло время перестать уклоняться от [исполнения] обязанностей, предусмотренных должностями, которые они занимают", - заключил он.

"Комментарии, которые мы только что видели от президента Байдена, были полностью оторваны от реальности. Он не может нам сказать, сколько именно американцев все еще остаются в стране и где они находятся. У нас все еще нет стратегии касательно того, как мы можем доставить американцев, оказавшихся за контрольно-пропускными пунктами в Кабуле или за пределами Кабула, в аэропорт", - заявил в свою очередь конгрессмен Майкл Маккол (от штата Техас).

Речь Байдена

Ранее в пятницу Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной процессу эвакуации людей из Афганистана. По его словам, за последние дни в этом вопросе удалось добиться "значительного прогресса". Президент отметил, что с 14 августа власти США эвакуировали из Афганистана около 13 тыс. человек, "еще тысячи" были эвакуированы частными чартерными рейсами "при содействии правительства США".

Отвечая после своего выступления на вопросы журналистов, Байден также напомнил, что США "отправились в Афганистан с единственной целью - избавиться от "Аль-Каиды". "Какие интересы есть у нас в Афганистане сейчас, когда "Аль-Каиды" не стало?" - отметил при этом Байден.

Вскоре после завершения речи Байдена в Пентагоне начался брифинг для журналистов, в ходе которого пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби попросили уточнить, сколько боевиков "Аль-Каиды" остается в Афганистане. Он ответил, что террористы "Аль-Каиды", а также группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сохраняют свое присутствие в этой стране, но их точная численность американцам не известна. Тогда журналистка указала Кирби на то, что глава государства за час до этого утверждал, что "присутствия "Аль-Каиды" в Афганистане нет". "Мы считаем, что там нет присутствия, которое было бы достаточно значительным, чтобы создавать угрозу для нашей родины, как <...> 20 лет назад", - прокомментировал эту ситуацию Кирби.