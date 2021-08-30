США проводят проверки в свете сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе в Кабуле

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американские военные проводят проверки в свете сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе США в Кабуле в воскресенье, но настаивают на том, что им удалось устранить угрозу со стороны группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это следует из заявления представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

"Мы осведомлены о сообщениях о гибели среди гражданских лиц сегодня (29 августа) после нашего удара по машине в Кабуле, - отметил он - Мы по-прежнему оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, устранил непосредственную угрозу со стороны "Исламского государства в Хорасане" в отношении аэропорта. Мы знаем, что были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины, это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам".

"Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование, - добавил Урбан. - Мы были бы глубоко опечалены любыми случаями потенциальной гибели невинных людей". Как сообщалось ранее, указанный авиаудар был нанесен США с помощью беспилотника по связанному с ИГ автомобилю со взрывчаткой.

По данным телекомпании CNN, в результате удара с воздуха в Кабуле погибли девять человек. Все они были членами одной семьи. Среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.