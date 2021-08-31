Блинкен назвал операцию по эвакуации людей из Афганистана одной из самых сложных для США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Операция по эвакуации людей из столицы Афганистана, которую завершил Пентагон, была одной из самых сложных в истории США. Об этом заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

"Несколько часов назад эта операция [по эвакуации] была завершена. Более 123 тыс. человек были благополучно вывезены из Афганистана. В это число входят около 6 тыс. американских граждан. Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие - одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить", - отметил он.

О взаимодействии с талибами

США не доверяют афганскому движению "Талибан" (запрещено в РФ), но готовы взаимодействовать с ним, если это отвечает американским интересам, заявил Блинкен.

"В дальнейшем любое взаимодействие с "Талибаном" будет определяться только нашими национальными интересами", - сказал он.

Блинкен добавил, что "если США смогут работать с новым афганским правительством таким образом, который будет отвечать <...> интересам" Вашингтона, то это будет сделано. "Талибан" стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", - отметил он.

Об оставшихся в Афганистане американцах

Госсекретарь США сообщил, что в Афганистане остаются менее 200 соотечественников, а с 14 августа были эвакуированы около 6 тыс. сограждан.

"Мы продолжим наши усилия, чтобы помочь американцам, иностранцам и афганцам покинуть Афганистан, если они это решат. Мы предприняли чрезвычайные усилия, чтобы предоставить американцам все возможности покинуть эту страну, добраться до аэропорта, - сказал глава ведомства. - <...> Порядка 6 тыс. американцев были эвакуированы или сами покинули Афганистан. Это число, вероятно, будет расти. Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев - менее 200. Возможно, ближе к 100".

О гуманитарной помощи Афганистану

США намерены продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, но не через захватившее власть в республике радикальное движение "Талибан", сообщил Блинкен.

"Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, - сказал он. - В соответствии с нашими санкциями в отношении движения "Талибан" это будет невозможно делать через [новое афганское] правительство, но [гуманитарная помощь будет оказываться] через независимые объединения, такие как агентства ООН и неправительственные организации".

США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, эту работу будут вести из Катара, заявил Блинкен.

США обсудили с союзниками и партнерами дальнейшую работу аэропорта в Кабуле, заявил госсекретарь.

США будут требовать от талибов, чтобы они не позволяли использовать Афганистан в качестве базы для террористов, заявил Блинкен.