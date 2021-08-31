Сопротивление в Панджшере опровергло данные о захвате талибами трех районов в регионе

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Силы национального сопротивления в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им у далось захватить три района в указанном регионе. Как сообщил по телефону во вторник близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе, отряды боевиков пытались прорваться на территорию провинции, но были отброшены, понеся серьезные потери.

"Талибы вновь распространяют дезинформацию. Они пытались организовать прорыв на территорию Панджшера с западного направления, однако были отброшены и понесли большие потери. Десятки боевиков "Талибана" уничтожены, получили ранения или взяты в плен", - указал собеседник агентства. По его словам, обстановка в регионе в настоящий момент в целом спокойная.

Ранее представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят "о полной победе".

В понедельник источник ТАСС в регионе проинформировал, что силы национального сопротивления отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части Панджшера.

На минувшей неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана". Как сообщил ТАСС представитель панджшерского ополчения Фахим Дашти, вопрос о достижении договоренности с радикалами о прекращении военных действий на севере Афганистана пока только обсуждается. Ранее он отмечал, что не подчинившийся "Талибану" регион не согласен на то, чтобы в правительстве были "символические представители разных этнических групп", и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов власти.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.