СМИ: контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел в пятницу к представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

Издание отмечает, что ранее в указанной провинции, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточенные боевые действия. Оно указывает, что талибы взяли теперь под контроль всю территорию Афганистана.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляли об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".

Ополченцы в Панджшере опровергают информацию о захвате провинции талибами, заявил источник в регионе.

Звуки праздничной стрельбы слышны в Кабуле на фоне сообщения о взятии Панджшера, отмечает газета Afghanistan Times.