{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мятеж военных в Гвинее

СМИ: в Гвинее приостановили действие конституции и распустили парламент

Глава мятежников полковник Мамади Думбуя распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Военные, пытающиеся захватить власть в Гвинее, объявили в воскресенье о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee Matin.

По его данным, с соответствующим заявлением выступил глава мятежников полковник Мамади Думбуя. Он также распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Ранеее гвинейский новостной портал Guineenews передал, что президент страны Альфа Конде арестован военными, как и многие другие высокопоставленные лица. Портал опубликовал фотографию, на которой Конде в камуфляжной форме сидит в окружении задержавших его бойцов спецназа. Официальных подтверждений данной информации пока нет.

Теги
ГвинеяМятеж военных в Гвинее
Смена власти в Афганистане
МИД Британии рекомендовал оставшимся в Афганистане подданным не пытаться покинуть страну
Ведомство попросило не направляться в район аэропорта Кабула, поскольку вероятность террористической угрозы там по-прежнему высока
Читать полностью