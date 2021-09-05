СМИ: в Гвинее приостановили действие конституции и распустили парламент

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Военные, пытающиеся захватить власть в Гвинее, объявили в воскресенье о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee Matin.

По его данным, с соответствующим заявлением выступил глава мятежников полковник Мамади Думбуя. Он также распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Ранеее гвинейский новостной портал Guineenews передал, что президент страны Альфа Конде арестован военными, как и многие другие высокопоставленные лица. Портал опубликовал фотографию, на которой Конде в камуфляжной форме сидит в окружении задержавших его бойцов спецназа. Официальных подтверждений данной информации пока нет.