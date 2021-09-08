В "Исламском обществе Афганистана" заявили, что новый состав кабмина усугубит кризис

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Объявленный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) новый состав афганского правительства, в которое вошли в основном пуштуны (представители самой многочисленной этнической группы страны), усугубит кризис в государстве. Об этом говорится в опубликованном поздно вечером во вторник заявлении партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА).

"Мы убеждены, что проводимая "Талибаном" политика по монополизации власти не только не позволит достигнуть долговечного мира и стабильности в Афганистане, но усугубит кризис и приведет страну к более опасным последствиям, которые уже не сможет никто разрешить", - указано в декларации, опубликованной на странице в "Фейсбуке" одного из лидеров ИОА Салахуддина Раббани.

Как отмечается в тексте, "для разрешения нынешнего кризиса <...> необходимо разработать с участием всех политических и социальных фракций дорожную карту для инклюзивной демократии в Афганистане, <...> а также для обеспечения социальной справедливости и защиты фундаментальных прав".

Помимо этого, в партии выразили надежду на то, что "международное сообщество, особенно страны региона, не будет торопиться с признанием власти, которая не отражает воли народа, а также всей социальной и этнической структуры Афганистана".

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены радикального движения, подавляющее большинство из которых являются пуштунами. Председателем кабмина стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства талибов). Между тем радикалы уточнили, что нынешний состав кабинета министров является временным.

Некоторые западные страны, включая США и Италию, выразили обеспокоенность в связи с составом нового афганского правительства. В свою очередь глава штаба Исламской партии Афганистана Хабиб ур-Рахман Хекматиар в беседе с ТАСС отметил, что кабинет талибов - пока лучший вариант для текущих афганских условий.