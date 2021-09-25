Немецкий канал ARD объяснил появление до выборов в ФРГ бегущей строки с "экзитполом"

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Немецкий телеканал ARD объяснил появление в пятницу вечером, за два дня до выборов в Бундестаг, бегущей строки с данными некоего "экзитпола".

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"Во время передачи "Погоня" на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзитпола. Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить", - отмечается в заявлении канала в Twitter.

На бегущей строке было написано "Экзитпол по выборам в Бундестаг на 17:46" и публиковались предполагаемые результаты четырех партий. Данные появились около 18:30 (19:30 мск) и были доступны в течение нескольких секунд. Согласно показанным расчетам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) якобы набирал 22,1% голосов, социал-демократы - 22,7%, "Альтернатива для Германии" - 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%. Строка погасла до появления "результатов" Левой партии и "Зеленых".

Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье. Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 18:00. Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ЦДФ опубликуют первые данные экзитполов.