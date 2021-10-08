Суд не нашел состава преступления со стороны вице-президента Аргентины в деле о теракте

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Аргентинский суд постановил закрыть дело в отношении вице-президента и экс-главы государства Кристины Фернандес де Киршнер, которую подозревали в препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила в четверг газета La Nación.

В постановлении говорится, что судьи не нашли состава преступления в действиях Фернандес де Киршнер и членов ее правительства, подписавших меморандум о взаимопонимании с Ираном в то время, как аргентинское следствие подозревает официальных лиц из этой страны в причастности к теракту.

Адвокат родственников жертв теракта Томас Фарини Дугган в эфире телеканала Todo Noticias заявил, что они намерены обжаловать решение суда.

В январе 2015 года прокурор Альберто Нисман выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра и унес жизни 85 человек. По его мнению, правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.

В декабре 2016 года кассационный суд постановил возобновить рассмотрение дела, которое ранее было отправлено в архив.