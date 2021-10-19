Члены СНБ Южной Кореи обсудят новый ракетный пуск КНДР

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Республика Корея проведет во вторник экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с новым ракетным пуском КНДР. Об этом сообщила администрация президента Мун Чжэ Ина.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), КНДР во вторник утром провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По его данным, ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти страны считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября КНШ ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.