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Военные Южной Кореи и США анализируют данные о новом ракетном пуске КНДР

По данным южнокорейского КНШ, КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Разведывательные ведомства Республики Корея и США анализируют новый ракетный запуск, осуществленный КНДР во вторник. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

"Разведки Южной Кореи и США в настоящее время проводят полный анализ ситуации и ведут сбор дополнительной информации", - отмечает ведомство.

По данным южнокорейского КНШ, КНДР во вторник утром провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября южнокорейский Генштаб сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.

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