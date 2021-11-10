Харрис на встрече с Макроном заявила о надежде на активизацию партнерства США и Франции

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце заявила, что рассчитывает на активизацию партнерства между Вашингтоном и Парижем. Ее слова приводит в среду пресс-пул.

Харрис согласилась со словами Макрона о том, что Париж и Вашингтон находятся в начале новой эры сотрудничества. "Я думаю, что мы разделяем это мнение о том, что мы находимся в начале новой эры, которая предоставляет нам множество вызовов, но также и множество возможностей. И когда Соединенные Штаты и Франция работали вместе над вызовами и возможностями, мы всегда были крайне успешны, потому что у нас общие ценности и общие приоритеты", - заявила вице-президент.

"Учитывая прекрасный разговор, который был у вас с президентом [США Джо] Байденом, я с нетерпением жду следующие несколько дней. Мы будем работать вместе и вновь сосредоточимся на партнерстве, которое у нас всегда было, и том, чтобы приносить пользу народу Франции, народу Соединенных Штатов и народам всего мира", - добавила Харрис, обращаясь к Макрону.

Встреча в Елисейском дворце стала продолжением переговоров Парижа и Вашингтона, которые ведутся после возникновения в середине сентября кризиса в двусторонних отношениях. Он был вызван тем, что Соединенные Штаты путем закулисных маневров перехватили многомиллиардный французский контракт с Австралией на поставку подводных лодок.