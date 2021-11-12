Власти Германии сожалеют по поводу угроз Лукашенко остановить транзит газа в Европу

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии с сожалением приняло к сведению угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа, который идет по транснациональному трубопроводу "Ямал - Европа". Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград.

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"Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена", - сказала она. "По нашей информации, действующие соглашения о поставках газа, в том числе с Россией, продолжают выполняться", - добавила Унград.

Все соглашения по поставкам газа в Германию выполняются, энергобезопасность обеспечена, заявили в ведомстве.

В четверг Лукашенко заявил на совещании с правительством страны, что в случае расширения санкций ЕС может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Он поручил МИД "предупредить всех в Европе", что если против Минска будут введены дополнительные санкции, на них последует ответ.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера. Как ожидается, эта тема станет основной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября.