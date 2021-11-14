Боррель согласен с мнением РФ о необходимости контактов ЕС и Минска по ситуации на границе

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche .

"Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске", - сказал Боррель. "Непризнание легитимности этого режима [во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко] не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах", - заявил глава дипломатии ЕС.

Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском".

Боррель также заявил, что не верит в идею сооружения стены на польско-белорусской границе. "Гибридные угрозы не зависят от стен, какими бы высокими они ни были", - сказал Боррель. "Конечно, нужно защищать наши границы, это первая обязанность наших государств. Но нужно заниматься корнями миграционной проблемы, а не делать Европу крепостью", - добавил он.