Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что обменялся со своими коллегами из Великобритании и США данными разведслужб о якобы имеющем место "скоплении российских войск на границе с Украиной".

"У меня (ранее) состоялись две важные встречи - с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили факты, который получают наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами - выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", - цитирует Резникова пресс-служба ведомства.

По его словам, Киев получил "получил очень важные сигналы от партнеров" о том, что Украина не останется наедине с этой ситуацией. Министр обороны добавил, что партнеры начали соответствующие консультации с другими государствами ЕС и НАТО. "Реакция будет очень жесткой", - сказал глава украинского оборонного ведомства, добавив, что речь идет о возможных экономических и политических санкциях в отношении РФ, а также об увеличении помощи Украине "техникой и вооружением".

18-19 ноября Резников находился с визитом в США, где провел встречи с главой Пентагона, а также переговоры в Госдепартаменте и Конгрессе. В Минобороны сообщали, что в ходе визита были достигнуты договоренности о наращивании оборонного потенциала Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки России отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.