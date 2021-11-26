США пытаются получить информацию после утверждений Зеленского о готовящемся перевороте

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Власти США пытаются получить дополнительную информацию в свете заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что в его стране якобы готовится государственный переворот. Об этом заявила в пятницу на спецбрифинге помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Я могу заверить вас, что мы осведомлены о заявлениях, поступивших утром. Мы в контакте с правительством Украины с целью дальнейшего обсуждения этого и пытаемся получить дополнительную информацию", - сказала она.

США намерены обсудить с союзниками по НАТО возможные совместные шаги в связи с приписываемым РФ наращиванием сил у границ Украины.