Iraqi Airways перенесла вывозной рейс из Минска для мигрантов с 28 на 30 ноября

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 28 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов, но при этом запланировала новый на 30 ноября. Об этом сообщила в субботу пресс-служба минского аэропорта.

"28 ноября рейса не будет, 29 ноября прилет в Национальный аэропорт Минск в 12:45 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС), а вылет в Эрбиль в 13:45", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что 30 ноября в 12:45 ожидается еще один самолет Iraqi Airways, который отправится в Эрбиль в 13:45.

Предыдущий вывозной рейс в этот иракский город, являющийся столицей Курдского автономного района, состоялся в ночь на субботу. Очередной запланирован сегодня на 23:45.

Ранее самолеты Iraqi Airways с беженцами на борту совершили два рейса из Минска - вечером в четверг и в ночь на пятницу, еще более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы на лайнере этой же авиакомпании 18 ноября и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск в индивидуальном порядке покинули еще 118 человек. Сообщается, что всего эвакуационными рейсами в Ирак вылетели свыше тысячи человек.