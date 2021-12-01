Митингующие в Киеве требуют отставки Зеленского и "полной перезагрузки власти"

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Участники акции "Защити Украину - останови переворот", которая проходит в центре Киева, потребовали отставки президента страны Владимира Зеленского и "полной перезагрузки власти". Такой меморандум одобрили в среду митингующие на площади Независимости (Майдане Незалежности).

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в тексте меморандума, который озвучил со сцены один из организаторов митинга Юрий Гудыменко, содержится требование отставки президента страны, увольнения главы президентского офиса Андрея Ермака, досрочных перевыборов Верховной рады с расчетом на то, что в ее составе не будет большинства от президентской партии "Слуга народа". Эти предложения митингующие встретили лозунгами "Зеленского - вон!"

Гудыменко объявил также о начале бессрочной кампании "за полную перезагрузку власти" и создании координационного совета оппозиции. Он заявил также, что Украина "нуждается во власти, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией".

Митингующие после митинга направляются колоннами к офису президента Украины.

Въезд в центральную часть украинской столицы и, в частности, в правительственный квартал, перекрыт. Порядок охраняют бойцы Нацгвардии и полицейские. Здесь выборочно осматривают личные вещи участников акции. На прилегающих к Крещатику и площади Независимости улицах много машин полиции, автозаков. Здесь также дежурят машины скорой помощи.