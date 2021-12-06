Путин и Моди обсудят отношения двух стран, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник посетит с визитом Индию. Как сообщал сам глава российского государства 1 декабря, в ходе поездки он намерен обсудить с премьер-министром республики Нарендрой Моди новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства".

В Кремле добавили, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Помощник главы государства Юрий Ушаков на минувшей неделе сообщил, что среди возможных тем - вопросы стратегической стабильности, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановка в Афганистане.

По словам Путина, партнерство РФ и Индии приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам. Хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств, поддерживается обширная кооперация в оборонном секторе, в том числе путем создания совместных предприятий.

Беседа тет-а-тет и подписание соглашений

Пакет из порядка десяти соглашений в самых разных областях будет подписан по итогам переговоров Путина и Моди, рассказал журналистам Ушаков. Он уточнил, что документы коснутся сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, в области космоса и культуры. Также планируется рассмотреть шаги по наращиванию взаимных товарных потоков двух стран.

Ушаков подчеркнул, что между лидерами двух стран выстроился особый формат отношений. 6 декабря в Нью-Дели лидеры двух стран сначала проведут переговоры. Затем премьер-министр Индии устроит для российского президента обед, "который будет проходить в формате тет-а-тет, и они смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций", добавил представитель Кремля.

Он также сообщил, что в связи с эпидемиологическими ограничениями делегации двух стран будут серьезно ограничены. Российскую сторону представят глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин "с учетом того, что в проработке находится целый ряд важных энергетических оглашений". Ушаков подчеркнул, что при подготовке к визиту была учтена эпидемиологическая ситуация, поэтому "это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений".

Информируя о сценарии визита, Ушаков сообщил, что прилет президента РФ в Индию запланирован примерно на 17:00, после чего глава государства сразу отправится на место встречи и после всех мероприятий вернется в Россию.

"Это будет такой вечерний визит. По времени он не ограничен, как президент и премьер захотят - столько и будут разговаривать. А потом будет вылет, независимо от того, будет ли это поздно вечером или ночью", - добавил помощник президента.

Он также сообщил, что в начале беседы Путин и Моди сделают заявления для СМИ. Кроме того, глава МИД РФ Лавров и министр обороны РФ Шойгу "по своим направлениям тоже могут что-то сказать".

По итогам переговоров будет опубликован список подписанных соглашений. Как сообщил российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев, планируется подписание двусторонних соглашений в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования и других сферах.

Встречи глав МИД и Минобороны

До начала переговоров двух лидеров, в первой половине дня 6 декабря, Россия и Индия проведут заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и переговоры глав МИД и Минобороны в формате "2+2". Ушаков подчеркнул, что "тема военно-технического сотрудничества по-прежнему является одной из самых главных в контексте двусторонних отношений".

Представитель Кремля также добавил, что в первой половине дня 6 декабря "состоится весьма важный субстантивный контакт в формате "2+2" - это министры иностранных дел и министры обороны двух стран".

Шойгу прибыл в Нью-Дели накануне вечером, сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве. По информации Минобороны, помимо участия в упомянутых мероприятиях министр встретится и с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом. Глава МИД РФ Сергей Лавров также планирует провести отдельную встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Близки как никогда

Как заявил журналистам посол России в Индии Николай Кудашев, предположения о том, что Индия отворачивается от России в сторону Запада, не имеют под собой оснований. Он указал, что в настоящее время отношения двух стран "близки как никогда". Россия поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Взгляды обеих стран на различные мировые проблемы, в том числе на проблему стратегической стабильности, схожи.

Москва и Нью-Дели выступают за сохранение институтов стратегической стабильности, за соблюдение конвенции по запрещению химического оружия, конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, против переноса гонки вооружений в космическое пространство. Индия и Россия имеют демонстрируют родство подходов по критически значимым аспектам мировой повестки, сказал посол России.

МИД Индии ожидает, что предстоящий саммит даст возможность обменяться мнениями по региональным, многосторонним и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Визит проходит в продолжение традиции проведения ежегодных саммитов - поочередно в Индии и России. Он придаст дополнительный импульс индийско-российскому особому привилегированному стратегическому партнерству, отмечает индийское внешнеполитическое ведомство.

Предыдущая встреча Путина и Моди состоялась в сентябре 2019 года - во время визита индийского премьера во Владивосток. Ежегодный саммит не смог состояться в 2020 году из-за пандемии. Таким образом, 6 декабря будет первая очная встреча двух лидеров после их беседы на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Кроме виртуальных встреч на высшем уровне, с ноября 2019 года они провели шесть телефонных переговоров.