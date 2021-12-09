Минск считает, что ICAO недостаточно сотрудничает по инциденту с самолетом Ryanair

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая отложила рассмотрение отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, недостаточно активно сотрудничает с Минском в этом вопросе. Об этом заявил в четверг глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Последний запрос от них [ICAO] был где-то в октябре. С тех пор никакой дополнительной информации они не запросили", - приводит слова Сикорского агентство БелТА.

Он напомнил, что в течение 224-й сессии Совета ICAO, которая закончилась в ноябре, должен был быть рассмотрен окончательный отчет об этом инциденте, однако комиссия организации не смогла подготовить документ и его рассмотрение перенесли на 225-ю сессию, которая начнется в середине января следующего года и продлится до марта.

"Мы только получили обнадеживающую информацию, что они обещают в ходе 225-й сессии рассмотреть нашу жалобу в отношении действий западных стран по поводу незаконной авиационной блокады и санкций в отношении наших перевозчиков", - отметил Сикорский. По его словам, Минск неоднократно подчеркивал, что европейские партнеры нарушают соответствующие статьи Чикагской конвенции и "по национальному признаку блокируют полеты воздушных судов, что является прямым нарушением данной конвенции".

Показания авиадиспетчера

В среду The New York Times выступила с утверждением, что белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс Ryanair в Минске 23 мая, дал представителям польских властей, расследующим этот инцидент, показания, согласно которым переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

По словам Сикорского, появление таких вбросов необходимо для оправдания авторов и исполнителей незаконных санкций в отношении Минска. "Во-первых, необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады, - отметил он. - Во-вторых, нужно увести расследование куда-то в сторону либо его как можно дольше затянуть". При этом Сикорский подтвердил информацию о том, что такой диспетчер действительно работал в "Белаэронавигации". При этом не исключил, что он, находясь на территории иностранного государства, "при оказании "определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью". "Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова", - подчеркнул руководитель ведомства.

Как заявил Сикорский, вся необходимая информация по инциденту была предоставлена представителям организации. "Когда приезжала комиссия ICAO, все наши диспетчеры, которые в этот день были в смене, подробно рассказали, как все происходило, все запротоколировано, - отметил он. - У нас есть все доказательства правоты наших действий. В той ситуации, в части гражданской авиации, мы действовали безукоризненно, в соответствии со всеми международными стандартами".

Сикорский указал на то, что Минску "до сих пор непонятно, чем руководствовался командир воздушного судна, когда за две минуты до перехода [воздушной] границы между Беларусью и Литвой принял решение развернуться и лететь в Минск". "Нужно, чтобы пилот выступил, рассказал, как он принимал решение в этот момент, как он действовал, из чего исходил", - отметил Сикорский.