МИД Литвы считает, что санкции США и ЕС против Белоруссии должны быть синхронизированы

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии должны быть синхронизированы, тогда их будет проще реализовать. Такое мнение в среду высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, говоря о транзите продукции белорусской компании "Беларуськалий".

"Обращаю внимание, что США зачастую, особенно при принятии новейших санкционных пактов в Европе, отвечали практически идентичными пакетами у себя. В данном случае мы имеем явное отклонение от того факта, что Европа ввела санкции в отношении определенных продуктов из удобрений, которые не могут ввозиться в ЕС, а США - в отношении всего юридического лица", - приводит его слова местное агентство Бэ-эн-эс.

"Было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы, тогда бы разрешились многие другие вопросы", - отметил глава МИД Литвы. По его словам, нынешние санкции США не влекут за собой правовых последствий для Литвы. Правительство республики все еще ищет способы управления возникающими рисками - как юридическими, так и финансовыми, добавил Ландсбергис.

Во вторник председатель правления литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Кястутис Шлюжас сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал Ландсбергис. Премьер-министр Ингрида Шимоните со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку глав МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkeliai сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.