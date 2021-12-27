"Большевизм совершил самоубийство". Мировые СМИ о распаде СССР

30 лет назад, 25 декабря 1991 года, в 19:00 по московскому времени президент СССР Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения с заявлением об отставке. В тот же день с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации. 26 декабря 1991 года Совет республик Верховного Совета СССР на своем последнем заседании принял декларацию "В связи с созданием Содружества Независимых Государств". В соответствии с документом Советский Союз прекратил существование как государство и субъект международного права. В те дни материалы об этих событиях почти целиком заняли полосы ведущих газет во всем мире. Вот что они писали тогда о распаде СССР и уходе Горбачева в отставку. США The Washington Post: "1 января 1991 года Советский Союз представлял собой растревоженного гиганта, охваченного экономическими и этническими проблемами, но по-прежнему являвшегося сверхдержавой. 1 января 1992 года Советский Союз перестанет существовать. В мгновение ока 74-летний советский эксперимент был сведен на нет бандой заговорщиков-консерваторов, которые не смогли осуществить прямой путч, но взяли в плен 19 августа Михаила Горбачева, когда он проводил отпуск в Крыму. Они просчитались, поскольку не приняли во внимание Бориса Ельцина, сплотившего российский народ.

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Когда переворот провалился и Горбачев вернулся в Москву 21 августа, все изменилось — теперь Ельцин, а не Горбачев был центральной властью. Через три дня Горбачев ушел с поста главы Коммунистической партии и призвал к ее роспуску, но уже ничто не могло остановить поднявшуюся волну. Сначала независимыми стали страны Балтии, а затем и остальные 12 республик. Одиннадцать из них присоединились к Содружеству Независимых Государств, Россия и Ельцин выдвинулись на первые места, Горбачев оказался в стороне. Он ушел в отставку на Рождество… В первый же день после потери властных полномочий Михаил Горбачев заложил основы своего политического возрождения. Вечером на приеме для своих сотрудников и примерно 50 журналистов он подчеркнуто демонстрировал гостеприимство, излучая огромное обаяние и одновременно не скрывая обиды. "Скоро я определю свою роль, — заявил он. — У меня большие планы". Горбачев наслаждался моментом, раздавал автографы, обнимался с людьми, которых он до сих пор называет "товарищами", обменивался шутками и иногда хватал сардины с банкетного стола… Но в других углах банкетного зала гостиницы "Октябрьская" (ныне "Президент-отель" — прим. ТАСС), некогда роскошного пристанища элиты Коммунистической партии, а теперь совместного предприятия с западными капиталистами, помощники Горбачева признавали, что, несмотря на уверенный вид и шутливый настрой, он испытывает боль и сожаление… "Конечно, есть чувство победы, но также есть чувство обиды, разочарования", — сказал глава администрации Горбачева Григорий Ревенко… Пока администрация США готовилась к установлению полных дипломатических отношений с Россией и другими бывшими советскими республиками, Буш сказал журналистам, что они с Ельциным согласны, что им важно как можно скорее провести встречу… По поводу контроля над ядерным оружием [в России] Буш заявил, что "исключительно удовлетворен" теми договоренностями, о которых ему рассказывали в нескольких разговорах по телефону Ельцин и Горбачев. Сразу после объявления о своей отставке Горбачев передал Ельцину "ядерный чемоданчик" с секретными кодами для запуска вооружений из огромного советского ядерного арсенала. Ельцин сказал в интервью, что сделает все, что в его силах, чтобы никогда не допустить использования кнопки запуска ядерных вооружений… В небе вновь развевается флаг Российской республики — бело-сине-красное знамя времен Петра Великого. По мнению российских историков, в XVIII веке царь перенял эти цвета у других европейских стран. Нидерланды и Франция используют такие же цвета, но в других сочетаниях… Посольство России в Вашингтоне было застигнуто врасплох, поскольку у него не оказалось нового флага, когда президент СССР Михаил Горбачев подал в отставку, окончательно закрепив этим роспуск Советского Союза. Представители посольства изо всех сил пытались найти экземпляр флага в Вашингтоне и в конце концов обнаружили его в русской православной церкви. Флаг сейчас развевается над посольством на 16-й улице… Тоталитарная система, которая управляла разношерстным Советским Союзом с помощью террора и страха, была ликвидирована. Его упадок был настолько быстрым, а последствия этого настолько ошеломляющими, что у российских граждан не было времени, чтобы привыкнуть к своим новым свободам в различных областях — от прессы и религии до представительных органов законодательной власти и многопартийной политической системы. Все это часть горбачевского наследия. Но нет никаких гарантий того, что все это сохранится. На данном этапе нет также никакой уверенности в конечном успехе". The New York Times: "Советское государство, за свою короткую, но насыщенную историю отметившееся великими достижениями и ужасными страданиями, умерло после длительного и болезненного увядания. Ему было 74 года. Союз, созданный на утопических обещаниях и родившийся в жестоких потрясениях Великой Октябрьской революции 1917 года, всколыхнулся в последний раз во мраке позднего декабря 1991 года — лишенный идеологии, расчлененный, разоренный и голодный, но внушающий ужас даже своим развалом. Конец Советского Союза пришел с отставкой Михаила Горбачева и созданием Содружества Независимых Государств. Вскоре после телевизионного выступления Горбачева красный флаг с серпом и молотом над Кремлем был спущен, и на его месте взвился бело-сине-красный флаг России.

Не было никаких церемоний, лишь бой курантов на Спасской башне, довольные возгласы нескольких удивленных иностранцев и яростная тирада от одинокого ветерана войны

The Wall Street Journal: "Теперь, когда советский президент Михаил Горбачев наконец ушел с дороги и российский флаг реет над Кремлем, российский президент Борис Ельцин взял на себя всю ответственность за спасение страны от экономического коллапса и народных волнений. Однако никто не может предугадать, как герой демократических сил, который победил августовский путч, сможет пережить испытание непопулярными и тяжелыми задачами, которые ждут его впереди. Ельцин, который пытается показать деморализованному обществу и скептически настроенной мировой общественности свою способность к действию, объявил о ряде всеобъемлющих реформ, чтобы решить самые опасные вопросы, в том числе те, которые при любой возможности избегал решать Горбачев. В то же время он пытается сохранить недавно сформированное экономическое и социальное единение с 11 другими республиками. Сохраняющаяся дисгармония между автономными республиками в составе России и правительством Ельцина еще больше усложняет задачу по сохранению стабильности". Бразилия Folha de S.Paulo: "Ельцин на пике власти, в то время как Горбачев недостойно загнан в угол и представлен маргиналом. Если это правда, что история не ограничивается противостоянием личностей, то правда и то, что личности являются отражением исторических условий. Текущая конфигурация власти в России не должна никого успокаивать — наоборот… Одним из главных результатов стало то, что политические проблемы в России опять были решены в верхах, без участия гражданского общества". O Globo: "Сильный мороз в столице России был под стать апатии, с которой население Москвы встретило отставку Михаила Горбачева и конец СССР. Москвичи, которые решительно противостояли участникам августовского путча, пассивно наблюдали за политическим разворотом и были более обеспокоены тяжелым экономическим кризисом, из-за которого их будни превратились в стояние в очередях перед пустыми прилавками. Наблюдать за распадом СССР из первых рядов в Москве не пришел никто. Никто не протестовал. Никто не ликовал. Немногочисленные выступления, организованные консерваторами, собрали мало участников". Великобритания The Guardian: "XX век завершился в семь часов вечера по московскому времени 25 декабря 1991 года. Момент, когда Михаил Сергеевич Горбачев, последний руководитель Советского Союза, уступил место первому правителю новой России Борису Николаевичу Ельцину, выглядит более значимым событием, чем все то, что нас только еще ждет в ближайшие восемь лет… Завершились два больших конфликта, которые характеризовали весь XX век: противостояние между капитализмом и коммунизмом, а также борьба старых империй с новыми сверхдержавами. Обе схватки шли одновременно на протяжении десятилетий. Большевизм наконец "совершил самоубийство", как того яростно требовал Уинстон Черчилль в 1918 году.