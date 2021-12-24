"Примирительное послание": мировые СМИ о пресс-конференции президента РФ

23 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на вопросы журналистов об Украине, отношениях с НАТО, прививочной кампании, перспективах экономики Китая. Как реагируют на это мировые СМИ — в материале ТАСС. США The Washington Post: "Президент России Владимир Путин обвинил Запад в создании напряженности на границе с Украиной, но не стал раскрывать свои планы на будущее. Ежегодная марафонская пресс-конференция Путина, длившаяся около четырех часов, дала ему возможность убедить россиян в том, что поворот Киева к Западу представляет для Москвы неотложную угрозу безопасности — угрозу, которая может потребовать военных действий. Не только Россия внимательно следила за пресс-конференцией — западные чиновники тоже пытались понять, как Путин преподаст бряцание российским оружием на юго-западной границе страны и не сделает ли он намек по поводу своих намерений... Обращаясь к внутренней аудитории и, возможно, к западной, Путин сказал, что Россия предпочла бы не вести войну... Хотя Путину дважды предоставлялась возможность однозначно заявить, что Россия не будет вторгаться на Украину, он вместо этого повторил требование дать письменное обещание, что НАТО не будет расширяться в восточном направлении... Требования России к США и НАТО вызвали у аналитиков опасения, что Москва выдвигает заведомо невыполнимые условия, стремясь создать предлог для возможных военных действий... На пресс-конференцию в качестве меры предосторожности Кремль пригласил меньше журналистов, чем обычно, — около 500 — из российских и зарубежных СМИ. Вопросы были самые разные: от пандемии до российского аналога Санта-Клауса и о том, стоит ли россиянам готовиться к войне с Украиной. Его высказывания были чуть менее воинственными, чем его заявления в начале недели". The New York Times: "К комментариям Путина на традиционной пресс-конференции по итогам года было приковано пристальное внимание после серии предупреждений Москвы относительно возможной эскалации вооруженного конфликта на Украине. Ранее Путин на встрече с представителями служб безопасности заявил, что готов принять "военно-технические меры", — намек на возможное применение силы в случае, если требования России не будут выполнены.

Тем не менее, несмотря на несколько недель зловещей риторики, Путин не стал использовать возможность для нагнетания ситуации во время своего ежегодного появления перед прессой

Его комментарии во многом повторяли список требований, изложенных на прошлой неделе российскими дипломатами... Выступление президента было обращением к внутренней аудитории, следившей в прямом эфире, как он делает акцент на том, что, по его словам, является угрозами русским и русскоговорящим жителям Украины". The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин отрицал, что его страна стремится к конфликту с Украиной и Западом, и горячо защищал необходимость обеспечения ее целостности и суверенитета в условиях, как он считает, попыток НАТО вторгнуться на порог России... Комментарии, прозвучавшие на ежегодном мероприятии, где Путин встречается с российскими и зарубежными СМИ, стали ответом на утверждения США и Европы о размещении Россией десятков тысяч военных на границе с Украиной для подготовки к вторжению на территорию соседа, который стремится присоединиться к НАТО. Путин назвал предлагаемое Украине членство в альянсе "красной линией" для России. В четверг он обвинил НАТО в надувательстве России в прошлом, упомянув о "пяти волнах расширения" с момента окончания холодной войны...

На эту тему Путин в целом доволен большой пресс-конференцией

Наращивание Путиным военных сил и одновременные заявления о переговорах заставили американских аналитиков задуматься, пытается ли Москва надавить на президента Байдена с целью получения уступок или же готовится к боевым действиям в ожидании, что выдвинутые требования не будут выполнены. Последовательные призывы администрации Байдена к деэскалации не были услышаны... Воинственный тон недавних заявлений Путина и некоторых представителей российских властей привел часть аналитиков к выводу, что угроза санкций оказалась недостаточным сдерживающим фактором и что Москва готовит свой народ к возможному военному вторжению". Канада CBC: "Россия призывает Запад действовать быстро и предоставить гарантии того, что Украина не вступит в НАТО. Президент РФ Владимир Путин немного усилил давление, вновь заявив о своих требованиях гарантий безопасности, включая сдерживание расширения НАТО на восток, и призвав Запад к быстрым действиям. Выступая на своей ежегодной пресс-конференции с участием зарубежных СМИ, российский лидер задал позитивный тон, приветствовав переговоры с США, которые должны начаться в Женеве в январе. При этом он предупредил, что в Москве ожидают быстрых результатов от этих переговоров. Россия хочет письменных гарантий того, что Украина и другие бывшие советские государства не будут приняты в НАТО и что развертывание сил альянса в Восточной Европе будет прекращено. США и НАТО уже отклонили первое требование (Москвы), заявив, что членство в организации открыто для любой страны, которая отвечает необходимым критериям". Мексика Milenio: "Российский президент Владимир Путин заверил, что Россия не скрывает данные о смертности от COVID-19, который уже более двух месяцев ежедневно уносит свыше тысячи жизней в стране... Путин указал, что высокая смертность связана также с низким уровнем вакцинации, и призвал россиян перестать бояться делать прививки. При этом он подчеркнул, что вакцинация не может быть обязательной и нужно "терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер"... Глава Кремля также выступил за взаимное признание вакцин от ковида с другими странами, чтобы справиться с пандемией коронавируса... Первая российская вакцина "Спутник V", зарегистрированная более чем в 70 странах, пока не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения, и Москва надеется, что этот процесс завершится в первой половине 2022 года. Помимо "Спутника V" у России есть еще три вакцины от коронавируса, которые используются в ходе прививочной кампании, начавшейся в январе 2021 года". Великобритания Financial Times:

Комментарии Путина продемонстрировали готовность в первую очередь воспользоваться дипломатией

Это стало небольшим смягчением его позиции по сравнению с началом этой недели, когда он пригрозил использовать российскую армию, если его требования в области безопасности не будут выполнены. Но российский лидер также ясно заявил, что расценивает Украину как жизненно важную, нерешенную проблему, которая уходит корнями в развал СССР в 1991 году, и указал при этом на "исторические территории" Москвы у соседа. В четверг Путин отказался исключить вариант военного разрешения напряженности с Украиной. По его утверждению, Киев планирует наступление с целью отвоевать Донбасс, пограничный регион на востоке, который сейчас контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами".

Sky News: "Пресс-конференция прошла в условиях растущей озабоченности западных столиц по поводу того, что масштабное наращивание Россией войск на границе с Украиной является прелюдией к войне. Расширение НАТО на восток — больная тема для российского президента уже долгие годы. Нет сомнений, что он искренне огорчен тем, что называет обещаниями, данными на словах Советскому Союзу, о том, что НАТО не будет размещать войска за пределами границ Восточной Германии… Даже бывший советский президент Михаил Горбачев отрицал, что были подобные обязательства (со стороны Запада)… Это послание для внутренней аудитории, призванное усилить образ России как крепости, которая защищается от нападений со всех сторон". The Times: "Президент Путин призвал НАТО немедленно ответить на требования Москвы о выводе сил альянса из Центральной и Восточной Европы, в то время как сама Россия объявила о проведении военных учений в Крыму. На прошлой неделе Россия представила ряд требований к НАТО с призывом официально остановить дальнейшее расширение в направлении российских границ и отказаться от обещания о том, что однажды Украина станет членом западного военного альянса... Если НАТО согласится с ультиматумом России, то альянс будет вынужден вывести войска и военную технику из Польши и Румынии, а также из Эстонии, Латвии и Литвы". Германия Die Welt: "В Вашингтоне гадают, что делать со списком пожеланий России.

Сам Путин должен осознавать, что об общем прекращении расширения НАТО на восток не может быть и речи, как и об отказе от военной деятельности в странах, которые уже являются членами альянса

Никто не может повернуть время вспять и вернуться в 1997 год… Что Америка могла бы сделать со списком пожеланий Путина, так это разделить его на отдельные требования. О некоторых из них Вашингтон может говорить со спокойной совестью. Это включает в себя, например, предложение отказаться от вооружений средней и меньшей дальности наземного базирования, которые могли бы поразить территорию другой стороны. Или идея снизить риск непреднамеренной эскалации путем улучшения координации действий России и НАТО во время полетов в Прибалтике и Черноморском регионе — это уже много лет является источником напряженности. Против консультаций, которые Москва хотела бы получить, и горячей линии между НАТО и Россией тоже нечего возразить. Приведут ли переговоры по таким вопросам к результатам, предложит ли Россия их с чистой совестью — все это нужно будет уточнить у Москвы на следующем этапе".

На эту тему НАТО "у порога нашего дома". С какими вызовами столкнулся Путин в 2021 году

Sueddeutsche Zeitung: "На этот раз представители СМИ снова смогли лично заявить о своих проблемах с помощью самодельных плакатов утвержденного стандартного размера. "Кузбасс задыхается" — было написано на одном из плакатов о загрязнении воздуха. Но быстро возник вопрос: будет ли война против Украины? По крайней мере, на пресс-конференции не было никакой дальнейшей риторической эскалации или новых угроз. Однако Путин дал понять: "Дальнейшее расширение НАТО недопустимо". Путин поднял правую руку и пересчитал на пальцах: "одна, две, три... пять волн" расширения существуют до сих пор". Франция Liberation: "В костюме Деда Мороза Путин продвигает свои позиции шаг за шагом. Российский президент воспользовался своей ежегодной пресс-конференцией, чтобы выступить с примирительным посланием, напомнив одновременно, что Россия готова защищаться всеми средствами в случае малейшего посягательства на ее безопасность. Перед камерами Путин решил выглядеть одновременно и жестким, и великодушным. В течение четырех часов, которые длилось его ежегодное свидание с представителями российских и иностранных СМИ в четверг, российский президент выбирал то отеческий и успокаивающий тон, когда затрагивал социальные вопросы или внутреннюю экономику, то гораздо более резкий, когда ответы были предназначены "западным партнерам". Отвечая на вопрос о возможности российской военной акции, который вызывает озабоченность в последние недели, хозяин Кремля решил снизить напряженность. На прошлой неделе Москва представила проекты договоренностей с Вашингтоном, запрещающих любое расширение НАТО на восток в будущем и военную активность западных стран вблизи российской границы".

Le Figaro: "Путин также затронул предстоящие в январе переговоры в Женеве с Соединенными Штатами. В их меню — требования России о деэскалации, сформулированные на минувшей неделе в двух документах, которые были переданы Вашингтону. Это проекты договоров с включением "красных линий" Москвы и письменных гарантий, запрещающих всякое расширение НАТО на восток, в частности на Украину. Сначала Путин разжигал огонь, но затем, в четверг, как хороший тактик, перешел к дипломатии, заявив, что мяч на стороне его собеседников. Действительно ли риск войны устранен? На ближайшую перспективу акцент, кажется, сделан на дипломатию, что не исключает сбоев или случайных обстрелов, поскольку вблизи украинской границы развернуты более 10 тыс. российских солдат. Делая параллельно ставку на дипломатию, глава Кремля призывает к конкретным и быстрым результатам, достижение которых необходимо, чтобы избежать потери лица. Менее вероятная сейчас конфронтация может вернуться на авансцену через несколько недель, если переговоры в Женеве не принесут новостей". Италия La Stampa: "Новый формат пресс-конференции не предусматривал аккредитации: на нее допускались только "приглашенные" Кремлем журналисты, что вызвало немало споров. Число "отобранных" журналистов составило 507 (в предыдущие годы аккредитацию получали свыше 1 тыс. человек)". Corriere della Sera: "Кремлевский лидер выступил, задействовав все ресурсы своего репертуара, чередуя убедительный тон с угрозами, добродушие с сарказмом, лесть с едва завуалированными оскорблениями. Кризис на Украине был, безусловно, одной из главных тем". Швеция Dagens Nyheter: "То, что Россия бряцает оружием, чтобы принудить Запад начать обсуждение и создать ситуацию, при которой российская точка зрения была бы в центре внимания, уже давно является очевидным фактом. Неясно только, считает ли Путин, что он уже достиг своей цели, или же напряженная ситуация будет и дальше сохраняться". Финляндия Yle: "Большая часть времени ушла на легкие и даже комплиментарные вопросы. Так, Путин смог рассказать о своих спортивных занятиях в период пандемии, подумать о своем любимом российском городе и поведать о своем отношении к приносящему подарки в России Деду Морозу. Для региональных журналистов это мероприятие было возможностью хотя бы на секунду привлечь внимание президента и прессы всей страны к проблемам своего региона. Некоторые пришли на пресс-конференцию в национальных костюмах или сделали маленькие баннеры, на которых можно было прочитать название региона или тему вопроса".​ Япония Kyodo:

Президент РФ заявил об ощущении кризиса из-за того, что вокруг России увеличивается число иностранных военных баз