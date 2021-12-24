НАТО "у порога нашего дома". С какими вызовами столкнулся Путин в 2021 году

О гарантиях безопасности, очередных угрозах санкциями, ситуации на Украине и афганском вопросе - в материале ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Предсказуемость и стабильность являются самым важным в международных делах, отмечал президент России Владимир Путин. Но в 2021 году в мире явно наблюдался дефицит именно этих двух составляющих. США продолжали грозить России санкциями, в Европе и Азии разразился энергетический кризис, к власти в Афганистане пришло запрещенное в РФ движение "Талибан", деградировала ситуация вокруг Украины, снова звучала стрельба на Южном Кавказе и в других регионах мира. И все это - на ставшем уже привычном фоне пандемии коронавируса. Поменялись и два ключевых действующих лица на международной арене: Джо Байден вступил в должность президента США, сменив на этом посту Дональда Трампа, а Ангела Меркель сложила с себя полномочия канцлера ФРГ, уступив место Олафу Шольцу. О том, с какими внешними вызовами президент России имел дело в 2021 году - в материале ТАСС. Диалог с Байденом "Давайте сядем и поговорим, будем искать компромиссные решения, - говорил глава российского государства в интервью перед июньским саммитом с Байденом в Женеве. - Вот как достигается стабильность".

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До этого лидер Соединенных Штатов, вступивший в должность в январе, позволил себе весьма резкую риторику в адрес президента РФ - он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли Путина "убийцей" (killer). Российский лидер заочно парировал: "Кто как обзывается - тот так и называется". Позднее президент РФ рассказал, что получил от американского коллеги объяснения по этому эпизоду. Помимо встречи в Женеве, Путин и Байден в течение года провели несколько телефонных разговоров и видеосаммит в декабре. Они не друзья, но тон их беседы был взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой, отмечали позже в Кремле. Байден говорил о готовности Вашингтона ввести новые санкции в адрес Москвы в случае вторжения российских войск на Украину. Путин в свою очередь обратил внимание, что Москва проводит миролюбивую политику, а санкции не дают никакого эффекта для самих же США. Гарантии безопасности Российский президент также заявил о необходимости гарантий для России, исключающих дальнейшее расширение НАТО на восток. Глава государства и ранее говорил на эту тему. По его словам, Запад давал устные обещания еще президенту СССР Михаилу Горбачеву, но нарушил их. "Обманули дурачка на четыре кулачка - у нас так в народе говорят", - отмечал Путин.

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В конце 2021 года Россия публично очертила свои красные линии, предложив США и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности на всем Европейском континенте. Переговоры по этим документам, которые в прессе иногда называют "доктриной Путина", могут начаться уже в январе. "Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения", - отметил Путин. От реакции США и их партнеров на российскую инициативу зависят и перспективы новой очной встречи Путина и Байдена, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Байден в свою очередь заявил, что рассчитывает на дальнейшие контакты с Путиным. Ситуация на Украине "Рано или поздно - чем раньше, тем лучше - мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - говорил российский лидер в сентябре. Но пока до этого далеко. Как отмечал Путин, Украина продолжает находиться под управлением агрессивного националистического меньшинства, которое не дает народу страны сформировать органы власти, отражающие его интересы. И на этом фоне проходят процессы, которые в Кремле называют "ползучим вторжением" НАТО на Украину. "Это у порога нашего дома, - подчеркивал Путин. - Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать".

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В июле на сайте президента РФ на русском и украинском языках была опубликована статья Путина по украинской тематике. В ней российский лидер заявил, что Запад пытается превратить Украину в антипод России, но Москва никогда с этим не смирится. Путин в 2021 году также подчеркивал, что считает недружественным не украинский народ, а именно нынешнее руководство Украины. "Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ", - сказал президент РФ на прямой линии в июне, повторив таким образом и ранее неоднократно озвучивавшийся им тезис. ФРГ, "Северный поток - 2" и энергетический кризис "Мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - говорил Путин в августе, когда многолетний лидер Германии в последний раз посещала Москву в качестве канцлера. Меркель - из тех политиков, с которыми Путин общается на "ты". Как ранее рассказывал сам президент РФ, у них сложились деловые отношения. "Я ее очень высоко ценю. Она очень опытный политик, человек прямой, но надежный", - отметил российский лидер, признавшись, что будет по Меркель скучать.

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В Москве рассчитывают на преемственность курса Германии по отношению к России и при новом канцлере Олафе Шольце. Одним из показателей может стать развитие ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2". Как отмечал Путин, и он сам, и Меркель исходили из того, что это чисто экономический, а не политически мотивированный проект. Противоположную точку зрения продолжают отстаивать в Вашингтоне, Киеве, Варшаве и ряде других столиц. США заявляют, что запуск газопровода якобы угрожает энергобезопасности Украины. Путин называл такие домыслы чушью, а эксперты указывали, что американские власти просто преследуют свои экономические интересы. Летом, еще при Меркель, США и Германия все-таки достигли соглашения по проекту. "Северный поток - 2" был достроен, но его запуск все еще откладывается из-за ряда бюрократических моментов. Ситуация осложнилась осенью, когда в Европе и Азии разразился энергетический кризис. По мнению президента РФ, резкий рост цен на газ стал следствием необдуманных действий европейских властей. Он призвал западных политиков не перекладывать вину "с больной головы на здоровую", потому что Россия всегда выполняла и продолжает выполнять все обязательства по поставкам газа, и даже готова нарастить их. Ситуация вокруг Карабаха Президента России в 2021 году, как и прежде, занимали не только вопросы, связанные с Западом. Международные контакты в январе, сразу после новогодних праздников, Путин начал с очной встречи в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Обсуждался Карабах и дальнейшее урегулирование в регионе. Путин похвалил коллег, отметив, что Алиев и Пашинян проявили политическую мудрость, остановив кровопролитие. Однако ситуация в Карабахе и в приграничных районах Сюникской области Армении вновь резко обострилась в ноябре 2021 года, когда произошло несколько вооруженных инцидентов, в том числе с жертвами. В конце того же месяца Путин, Алиев и Пашинян провели еще одну трехстороннюю встречу. Российский лидер выразил сожаление, что в Нагорном Карабахе до сих пор иногда возникают проблемы, но в целом отметил, что для урегулирования ситуации за год удалось сделать немало. По итогам общения Путин подарил президенту Азербайджана и премьеру Армении статуэтки в форме золотой оливковой ветви - символы мира и благополучия. Афганский вопрос Летом активизировались контакты президента РФ с зарубежными коллегами, прежде всего из центральноазиатских стран СНГ. Это произошло на фоне ситуации в Афганистане, где в августе, не дожидаясь завершения вывода войск США, к власти пришли талибы.

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