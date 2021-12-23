Российская проблема Олафа Шольца: из Германии повеяло холодом

Описание Канцлер Германии Олаф Шольц © AP Photo/Guglielmo Mangiapane,Pool

Едва Олаф Шольц вступил в должность канцлера Германии (это произошло 8 декабря), как сразу же столкнулся со своим первым на посту главы правительства серьезным внешнеполитическим вызовом — очередным витком ухудшения отношений ФРГ и России. Это происходит на фоне ситуации вокруг Украины, у границ которой, по заявлениям с Запада, РФ якобы разместила войска. Кроме того, 15 декабря Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве в немецкой столице гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 2,5 года назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, мол, убийство было совершено по поручению госструктур РФ. Во время заседания председательствующий судья даже говорил о "государственном терроризме". После приговора новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета", и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства. Москва ответила симметрично.

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Список проблем в двусторонних отношениях Германии и России на этом не заканчивается. Буквально в минувшую среду стало известно о том, что германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. Комментируя это решение, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал его попыткой устранить сильного конкурента на медийном поле и констатировал, что RT DE "испытывает в Германии непрекращающееся давление". По-прежнему откладывается запуск "Северного потока — 2". В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что решение о сертификации оператора газопровода и вовсе не будет принято в первой половине 2022 года. При этом министры в кабинете Шольца от "зеленых" и по сей день не гнушаются критиковать проект. Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал его геополитической ошибкой Германии, а Бербок выступила с утверждением, что он не соответствует предписаниям ЕС в сфере энергетики. Давление со всех сторон Весь этот комплекс, конечно, не способствует российско-германскому диалогу. Новый канцлер сейчас в тупике — с одной стороны, ему приходится считаться с позицией партнера по коалиции ("зелеными"), вынуждающего идти на ухудшение отношений, с другой — собственной партии (Социал-демократической партии Германии), которая по традиции выступает за их улучшение. Союзники по ЕС и НАТО дополнительно повышают давление на Берлин. Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил партнерам по альянсу расширить присутствие в Болгарии и Румынии в ответ на якобы наращивание российских войск у границ Украины. По информации журнала Der Spiegel, Германия сдержанно встретила такую инициативу, в особенности левое крыло СДПГ, которое вообще скептически оценивает миссию НАТО на восточном фланге. При этом новость о том, что Берлин в этом году заблокировал поставки оружия Киеву по линии альянса, на прошлой неделе стала шоком для украинских властей и, очевидно, не способствовала укреплению доверия к ФРГ, в которой Киев привык видеть своего главного защитника и союзника в Европе.

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На последнем саммите ЕС Шольц как мог уходил от ответа на вопрос, готов ли Берлин остановить "Северный поток — 2" в случае вторжения России на Украину. Газопровод, который подвергают критике в Евросоюзе, является "любимым" проектом социал-демократов. Бывший канцлер Герхард Шрёдер неизменно высказывается в его поддержку, премьер Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг сделала все для реализации проекта, в регионе даже был создан фонд, одна из целей которого — обойти санкции США, связанные с "Северным потоком — 2". Конфликт с Бербок запрограммирован В своем первом правительственном заявлении Шольц утверждал, что любое нарушение территориальной целостности Украины "будет иметь высокую цену". Чего он не сказал, так это какую цену. Новый канцлер, очевидно, не хочет быть в ЕС движущей силой в том, что касается возможных новых санкций в отношении России. "Это невозможно с учетом нашей истории", — говорят источники в СДПГ. Там по-прежнему считают, что партия обязана продолжать политику в духе движения за мир. Ключевой принцип социал-демократов как-то метко описал один из архитекторов новой "восточной политики" ФРГ Эгон Бар. Он сказал, что между Германией и США лежит океан, в то время как Россия находится за углом. Пожалуй, никто в СДПГ не намерен грозить России военным ответом, да и в эффективность санкций верят далеко не все социал-демократы. "Они в прошлые годы не заставили Кремль свернуть с курса", — заявил источник во фракции СДПГ в Бундестаге. Такая "мирная" политика СДПГ явно расходится с позицией главы МИД, которая сразу же после вступления в должность очень ревностно приступила к исполнению своих обязанностей. Визиты в Брюссель, Париж, Варшаву, встреча G7 в Ливерпуле, участие в конференции по разоружению в Стокгольме — все это Бербок проделала за считаные дни. Затем был вынесен приговор по делу об убийстве Хангошвили, последовала немедленная высылка двух российских дипломатов — видимо, новый министр решила показать, что не страшится принимать жестких решений и что ее постоянная критика действий Москвы найдет и реальное применение. Скорее всего, внешняя политика станет постоянным яблоком раздора в правящей коалиции. Бербок хочет многое изменить, поставить тему соблюдения прав человека и климат во главу угла в работе МИД, Шольц же стремится к последовательности и продолжению курса Ангелы Меркель. Многие эксперты сходятся на том, что рано или поздно трения между Ведомством федерального канцлера и МИД приведут к краху союза — он практически запрограммирован. Возьмем, например, политику по поводу Китая. В СМИ просочилась информация, что Шольц еще в середине октября заверил руководство в Пекине, что курс Германии в отношении КНР почти не претерпит изменений и что экономические интересы будут играть ключевую роль в выстраивании двустороннего сотрудничества. При этом "зеленые" и свободные демократы добились того, что в коалиционном договоре упоминаются предполагаемые нарушения прав человека в Гонконге.