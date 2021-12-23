Как защищать Деда Мороза и кто "в лавке", пока Путин в тайге. Ответы президента о личном

Президент Владимир Путин готов быть адвокатом Деда Мороза, ни за кем не следит со времен работы в ФСБ, у него нет любимчиков в правительстве. Об этом он сообщил в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства также рассказал, почему не берет премьер-министра Михаила Мишустина отдыхать в тайгу, что заставляет его заниматься спортом и где проходит грань между свободой творчества и нарушением свобод других.

ТАСС собрал основные ответы главы государства на личные вопросы.

Почему Мишустин не ездит в тайгу

"Если мы и Мишустина будем брать с собой... Помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет?"

Есть ли в правительстве любимчики

"У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда". Некоторые члены администрации президента и члены правительства "достойны того, чтобы им премию выплатить", но подходить нужно "не столько дифференцировано, сколько оценивать общую работу правительства".

За кем следит президент

"За работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу - с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности".

Есть ли у Путина досуг

"У меня практически досуга-то не бывает". "Но спортом я действительно занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа".

Какие отношения с Дедом Морозом

"Мои отношения [с Дедом Морозом] до сих пор строились благообразным образом, и я им благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность".

Президент готов выступить адвокатом Деда Мороза, на которого, по словам журналиста, подали иск за невыполнение желаний: "Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он [подавший иск] проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам".

Где лучше жить

"Подумал о Петербурге как о моем родном городе. На юге города очень хорошо развиваются. Посмотрите, как Краснодар развивается, прибрежная зона как развивается, Крым... Мне кажется, у нас много мест красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно".

"В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди <...>, золотой фонд России - это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам".

Где граница свободы творчества

"Размещение [портрета] Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? <...> Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".

"Без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенные противоречия с целями, ради которых мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека".

Как бороться с "гендерным мракобесием"

"Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина - это женщина, а мужчина - мужчина. Мама - это мама, отец - это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации". Бороться с "мракобесием" нужно "не прямыми указаниями и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей".

Чего не хватает в пандемию

"Общения с близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми можно встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает. Я думаю, что так же, как и любому другому человеку".

Можно ли кричать журналистам