МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по графику. Об этом сообщил ТАСС представитель справочной службы воздушной гавани.

"Работаем по графику, рейсы улетают и прибывают по расписанию", - сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время не наблюдается никаких ограничений в работе, представитель аэропорта заверил, что утренний рейс в московский аэропорт Шереметьево также должен быть выполнен по графику.

Ранее сообщалось, что часть рейсов в международном аэропорту Актау задерживается, а рейс из Атырау отменен. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в числе задержанных значатся самолеты из Алма-Аты, Нур-Султана и Тбилиси.

Между тем, согласно указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алма-Ате вводится комендантский час с 23:00 местного времени (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск), на период действия чрезвычайного положения в городе установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также въезд и выезд из него.