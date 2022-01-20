Назарбаев по-прежнему сможет выступать на заседаниях правительства и парламента

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по-прежнему будет иметь право выступать на заседаниях правительства и перед парламентом республики. Это следует из изменений, внесенных Мажилисом (нижней палатой) парламента в соответствующий конституционный закон.

В среду депутаты Мажилиса одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). В четверг соответствующие документы были опубликованы на сайте Сената - верхней палаты законодательного органа.

"[Первому президенту принадлежит право] выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан", - гласит новая редакция подпункта в конституционном законе "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидере нации - прим. ТАСС"). В прежней ее версии говорилось, что первому главе республики также принадлежит право пожизненно возглавлять Совбез и АНК. Остальные положения данного закона сохранены.

Кроме того, необходимые изменения были внесены депутатами Мажилиса в законы о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Корректировки касаются того, что Совбез и АНК теперь будет возглавлять действующий президент страны.

Все перечисленные новеллы включены в одобренные ранее нижней палатой парламента законопроекты о внесении изменений в законы о выборах и о политических партиях. Документы уже поступили на рассмотрение в Сенат, после чего их должен будет подписать глава государства.

О первом президенте

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Внеочередной съезд партии пройдет 28 января в онлайн-формате.

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".