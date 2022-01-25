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Кризис на Украине
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Канцлер ФРГ заявил, что ждет от России "однозначных шагов" по деэскалации вокруг Украины

Берлин приветствует разные переговорные форматы с Москвой, заявил Олаф Шольц

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Германия ожидает от России шагов по деэскалации вокруг Украины, нужно приложить все усилия для разрядки ситуации. Об этом заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

"Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию", - сказал он.

Как заявил Шольц, ФРГ приветствует разные переговорные форматы с Россией, конфликт вокруг Украины должен быть решен дипломатией. 

Переговоры с Россией в разных форматах, в том числе "нормандском", должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ.

"Нужно сделать все, чтобы мы вышли из этой ситуации посредством переговоров", - сказал он, указав также на российско-американские контакты в Женеве, на работу Совета Россия - НАТО. "Хорошо, что диалог ведется, это касается и "нормандского формата", - добавил канцлер.

Теги
УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
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