Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук убежден, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией, поскольку РФ "выходит на первые уровни авторитетов в мире".

"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией понятно. На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами азиатского тихоокеанского региона",- сказал Медведчук в субботу в эфире телеканала UkrLive.

По его мнению, Запад видит "в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке". "Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, - это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", - отметил Медведчук.

При этом политик напомнил, что США являются "хозяевами" НАТО, и позиция США является главной для всех стран НАТО.

Ранее Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.