Макрон признал правомерность обеспокоенности России в сфере безопасности

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после пятичасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве признал наличие реальной обеспокоенности со стороны РФ по ряду вопросов в сфере безопасности и выступил за скорейший поиск компромиссов ради создания новой общеевропейской архитектуры безопасности. Итоги этой встречи он подвел на совместной с российским коллегой пресс-конференции, продолжавшейся до глубокой ночи.

В то же время Макрон выступил против ущемления прав европейцев при пересмотре принципов безопасности. По его мнению, Россия желает пересмотреть соглашения 30-летней давности, но это не может происходить "в ущерб фундаментальным европейским принципам". В этой связи он призвал не допускать ошибок прошлого и заявил о необходимости "найти общие позиции в течение ближайших недель, чтобы разрядить обстановку". По словам Макрона, в дополнение к уже имеющимся наработкам следует найти и "более новаторские решения".

Комментируя итоги встречи, французский лидер выразил мнение, что разговор с Россией, которую он назвал европейской державой, является необходимым условием для построения мира в Европе. Он подчеркнул обоюдное желание Москвы и Парижа "работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности".

"Ближайшие дни будут определяющими и предполагают содержательные дискуссии, - сказал Макрон. - У нас есть воля работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе".

Одной из точек общего интереса РФ и Запада, по оценке Макрона, может стать вопрос о контроле над вооружениями. Он призвал выработать на общей основе конкретные гарантии безопасности для европейских стран и сообщил, что в ходе беседы с Путиным был выдвинут ряд предложений, которые входят в сферу совпадения интересов Франции и России. В частности он упомянул предложения Москвы, связанные с ограничением на развертывание вооруженных сил, с прозрачностью действий вооруженных сил в Европе, с прозрачностью в сфере противоракетной обороны, а также с установлением ограничений и контроля над ракетами средней и меньшей дальности.

Украинский вопрос

После визита в Москву Макрону предстоит 8 февраля визит на Украину, где он встретится с президентом этой страны Владимиром Зеленским. На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о выполнении минских соглашений. Хозяин Елисейского дворца несколько раз подчеркивал, что условия этого документа должны выполняться неукоснительно. При этом закрепление прогресса должно происходить в рамках "нормандского формата" с участием России, Украины, Франции и ФРГ.

Также он пообещал донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.

Первый на Западе

Глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, комментируя выступление французского лидера на пресс-конференции в Москве, выразил мнение, что Макрон стал первым среди западных лидеров, открыто признавшим правомерность опасений России в сфере безопасности.

По его словам, президент Франции "выразил очень глубокую мысль" о том, что безопасность Европы невозможна без безопасности России. "Это созвучно выдвигаемой Россией концепции неделимой безопасности. Ее долго не признавали и не использовали, но теперь об этом было заявлено во всеуслышание", - сказал бывший посол Франции в Москве.

Он выразил мнение, что "вопрос урегулирования на Украине является фундаментальным для европейской структуры безопасности". "И главным дипломатическим приоритетом для Франции остается достижение прогресса в "нормандском формате", - заключил де Глиниасти.