Киев запросил срочно созвать внеочередные консультации контактной группы

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе обратилась к представителю ОБСЕ на переговорах с просьбой срочно созвать внеочередные консультации в связи с решением Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых ЛДНР делегация Украины в трехсторонней контактной группе [ТКГ] обратилась к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале украинской делегации.