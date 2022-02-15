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Кризис на Украине

Киев запросил срочно созвать внеочередные консультации контактной группы

Cпециальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен Sebastian Indra/Ministry of Foreign Affairs of Poland /Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
Описание
Cпециальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен
© Sebastian Indra/Ministry of Foreign Affairs of Poland /Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе обратилась к представителю ОБСЕ на переговорах с просьбой срочно созвать внеочередные консультации в связи с решением Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых ЛДНР делегация Украины в трехсторонней контактной группе [ТКГ] обратилась к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале украинской делегации. 

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