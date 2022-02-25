МИД Молдавии сообщил о въезде около 25 тыс. граждан Украины с 24 февраля

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Около 25 тыс. граждан Украины въехали в Молдавию с начала специальной операции России в этой стране. Из них 430 обратились с просьбой предоставить убежище. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску в своем Twitter в пятницу.

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"На сегодняшний день Молдавия приняла около 25 тыс. украинских беженцев и 430 заявлений о предоставлении убежища", - отметил он. Утром МВД сообщало о 16 тыс. беженцев.

Парламент Молдавии в четверг на экстренном заседании ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В республике организованы временные лагеря для приема беженцев, где их обеспечивают питанием, средствами гигиены. В лагерях работают сотрудники Бюро миграции и убежища, медработники и социальные работники. Однако подавляющее число находит жилье собственными силами.