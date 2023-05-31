КНДР намерена совершить вторую попытку запуска спутника в кратчайшие сроки

Его планируют осуществить после устранения неполадок, из-за которых первый запуск прошел неудачно

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. КНДР намерена осуществить повторную попытку запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником в ближайшее возможное время после падения первой ракеты в Желтое море. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи.

"После выяснения причин дефектов при запуске спутника для их устранения будут разработаны меры научно-технического характера, после различных испытаний намерены в кратчайшее время осуществить второй запуск", - привело агентство заявление властей КНДР, ответственных за космическую программу.

Власти КНДР указали, что из-за проблем с двигателем второй ступени ракета упала в Желтое море.